https://ria.ru/20220512/odkb-1788140791.html

Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности

Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности - РИА Новости, 12.05.2022

Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности

Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:27

2022-05-12T15:27

2022-05-12T15:27

россия

москва

одкб

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Шестнадцатого мая в Москве состоится встреча лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, приуроченная к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации. Планируется обсуждение ключевых вопросов взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальных международных и региональных проблем, а также мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности", - говорится в сообщении.Кроме того, по итогам встречи планируется подписать Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами.

https://ria.ru/20220506/putin-1787190219.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, одкб, владимир путин, политика