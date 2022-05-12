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Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности
Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности - РИА Новости, 12.05.2022
Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности
Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:27
2022-05-12T15:27
2022-05-12T15:27
россия
москва
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Шестнадцатого мая в Москве состоится встреча лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, приуроченная к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации. Планируется обсуждение ключевых вопросов взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальных международных и региональных проблем, а также мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности", - говорится в сообщении.Кроме того, по итогам встречи планируется подписать Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами.
https://ria.ru/20220506/putin-1787190219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, одкб, владимир путин, политика
Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности
Кремль: лидеры ОДКБ 16 мая обсудят совершенствование системы коллективной безопасности