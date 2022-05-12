https://ria.ru/20220512/odkb-1788137145.html

Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве

Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве - РИА Новости, 12.05.2022

Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:15

2022-05-12T15:15

2022-05-12T15:24

александр лукашенко

москва

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одкб

безопасность

белоруссия

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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая в Москве обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщила ранее пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что "самое интересное будет как всегда в кулуарах и беседах в формате тет-а-тет". "Переговоры с Путиным (президентом России - ред.) Лукашенко уже анонсировал не раз", - напоминается там.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, москва, россия, одкб, безопасность, белоруссия