https://ria.ru/20220512/odkb-1788137145.html
Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве
Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:15
2022-05-12T15:15
2022-05-12T15:24
александр лукашенко
москва
россия
одкб
безопасность
белоруссия
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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая в Москве обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщила ранее пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что "самое интересное будет как всегда в кулуарах и беседах в формате тет-а-тет". "Переговоры с Путиным (президентом России - ред.) Лукашенко уже анонсировал не раз", - напоминается там.
https://ria.ru/20220415/odkb-1783679874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр лукашенко, москва, россия, одкб, безопасность, белоруссия
15:15 12.05.2022 (обновлено: 15:24 12.05.2022)
Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве
Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве 16 мая