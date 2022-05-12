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Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
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Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве
Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:15
2022-05-12T15:24
александр лукашенко
москва
россия
одкб
безопасность
белоруссия
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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая в Москве обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщила ранее пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что "самое интересное будет как всегда в кулуарах и беседах в формате тет-а-тет". "Переговоры с Путиным (президентом России - ред.) Лукашенко уже анонсировал не раз", - напоминается там.
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александр лукашенко, москва, россия, одкб, безопасность, белоруссия
15:15 12.05.2022 (обновлено: 15:24 12.05.2022)
 
Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве

Лукашенко примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ в Москве 16 мая

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая в Москве обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Лукашенко летит в Москву. Шестнадцатого мая российская столица примет лидеров стран ОДКБ. И хотя саммит юбилейный - посвящен 30-летию объединения, - уверенно предположим, что повестка будет отнюдь не праздничная, а самая что ни на есть рабочая", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "самое интересное будет как всегда в кулуарах и беседах в формате тет-а-тет". "Переговоры с Путиным (президентом России - ред.) Лукашенко уже анонсировал не раз", - напоминается там.
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Александр ЛукашенкоМоскваРоссияОДКББезопасностьБелоруссия
 
 
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