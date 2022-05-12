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Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая
Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая - РИА Новости, 12.05.2022
Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая
Саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится в Москве 16 мая, его... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:39
2022-05-12T12:39
2022-05-12T12:39
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится в Москве 16 мая, его участники проведут встречу и пообщаются в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсекретарь ОДКБ Станислав) Зась и (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", - сказал Песков, напомнив, что Армения сейчас является председательствующей страной в организации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая
Президент Путин 16 мая примет участие в саммите государств-членов ОДКБ в Москве