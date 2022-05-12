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Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая - РИА Новости, 12.05.2022
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Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая
Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая - РИА Новости, 12.05.2022
Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая
Саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится в Москве 16 мая, его... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:39
2022-05-12T12:39
одкб
москва
армения
в мире
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится в Москве 16 мая, его участники проведут встречу и пообщаются в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсекретарь ОДКБ Станислав) Зась и (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", - сказал Песков, напомнив, что Армения сейчас является председательствующей страной в организации.
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одкб, москва, армения, в мире, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, станислав зась, никол пашинян
12:39 12.05.2022
 
Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая

Президент Путин 16 мая примет участие в саммите государств-членов ОДКБ в Москве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится в Москве 16 мая, его участники проведут встречу и пообщаются в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсекретарь ОДКБ Станислав) Зась и (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", - сказал Песков, напомнив, что Армения сейчас является председательствующей страной в организации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 13:18
Путин встретится с Лукашенко в день проведения саммита ОДКБ
 
ОДКБМоскваАрменияВ миреПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСтанислав ЗасьНикол Пашинян
 
 
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