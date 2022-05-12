https://ria.ru/20220512/odkb-1788091932.html

Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая

Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая - РИА Новости, 12.05.2022

Путин примет участие в саммите ОДКБ 16 мая

Саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится в Москве 16 мая, его... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:39

2022-05-12T12:39

2022-05-12T12:39

одкб

москва

армения

в мире

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_6747af321e06c8b117d0aa1d7e2514c9.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится в Москве 16 мая, его участники проведут встречу и пообщаются в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсекретарь ОДКБ Станислав) Зась и (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", - сказал Песков, напомнив, что Армения сейчас является председательствующей страной в организации.

https://ria.ru/20220506/putin-1787190219.html

москва

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одкб, москва, армения, в мире, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, станислав зась, никол пашинян