https://ria.ru/20220512/odessa-1788194282.html

Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута

Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута - РИА Новости, 12.05.2022

Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута

Движение автобусов на четырех маршрутах в Одесской области прекращено из-за отсутствия топлива на заправках, сообщил местный перевозчик. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:42

2022-05-12T18:42

2022-05-12T18:43

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

одесская область

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774662898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b919a7bfea91bbf5dad856081edef84.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Движение автобусов на четырех маршрутах в Одесской области прекращено из-за отсутствия топлива на заправках, сообщил местный перевозчик."В связи с отсутствием дизельного топлива на АЗС временно приостанавливается движение автобусов на маршрутах №3, 6, 7, 18", - говорится в сообщении на сайте перевозчика "Овидиопольавтотранс", выполняющего регулярные пассажирские перевозки в поселке городского типа Овидиополь, в 20 километрах южнее Одессы.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787039611.html

одесса

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, одесская область, украина, ситуация в днр и лнр