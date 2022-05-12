https://ria.ru/20220512/odessa-1788194282.html
Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута
Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута - РИА Новости, 12.05.2022
Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута
Движение автобусов на четырех маршрутах в Одесской области прекращено из-за отсутствия топлива на заправках, сообщил местный перевозчик. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:42
2022-05-12T18:42
2022-05-12T18:43
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Движение автобусов на четырех маршрутах в Одесской области прекращено из-за отсутствия топлива на заправках, сообщил местный перевозчик."В связи с отсутствием дизельного топлива на АЗС временно приостанавливается движение автобусов на маршрутах №3, 6, 7, 18", - говорится в сообщении на сайте перевозчика "Овидиопольавтотранс", выполняющего регулярные пассажирские перевозки в поселке городского типа Овидиополь, в 20 километрах южнее Одессы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, одесская область, украина, ситуация в днр и лнр
18:42 12.05.2022 (обновлено: 18:43 12.05.2022)
Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута
В Одесской области автобусы перестали ходить по четырем маршрутам из-за нехватки топлива