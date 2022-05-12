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Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута
Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута - РИА Новости, 12.05.2022
Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута
Движение автобусов на четырех маршрутах в Одесской области прекращено из-за отсутствия топлива на заправках, сообщил местный перевозчик. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:42
2022-05-12T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Движение автобусов на четырех маршрутах в Одесской области прекращено из-за отсутствия топлива на заправках, сообщил местный перевозчик."В связи с отсутствием дизельного топлива на АЗС временно приостанавливается движение автобусов на маршрутах №3, 6, 7, 18", - говорится в сообщении на сайте перевозчика "Овидиопольавтотранс", выполняющего регулярные пассажирские перевозки в поселке городского типа Овидиополь, в 20 километрах южнее Одессы.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1787039611.html
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в мире, одесса, одесская область, украина, ситуация в днр и лнр
18:42 12.05.2022 (обновлено: 18:43 12.05.2022)
 
Под Одессой из-за нехватки топлива остановились четыре автобусных маршрута

В Одесской области автобусы перестали ходить по четырем маршрутам из-за нехватки топлива

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Движение автобусов на четырех маршрутах в Одесской области прекращено из-за отсутствия топлива на заправках, сообщил местный перевозчик.
"В связи с отсутствием дизельного топлива на АЗС временно приостанавливается движение автобусов на маршрутах №3, 6, 7, 18", - говорится в сообщении на сайте перевозчика "Овидиопольавтотранс", выполняющего регулярные пассажирские перевозки в поселке городского типа Овидиополь, в 20 километрах южнее Одессы.
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 16:35
На Украине заявили, что резервное топливо направят на рынок из-за дефицита
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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