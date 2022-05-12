https://ria.ru/20220512/obvineniya-1788030028.html

Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия

Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия - РИА Новости, 12.05.2022

Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия

США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову", утверждая, что кризис продовольственного снабжения является следствием действий России на... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T04:48

2022-05-12T04:48

2022-05-12T09:27

россия

вашингтон

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анатолий антонов

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову", утверждая, что кризис продовольственного снабжения является следствием действий России на Украине, заявил в среду вечером посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат отметил, что в Вашингтоне "упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи", утверждая, что введенные против России ограничения не вредят поставкам продовольствия и удобрений."Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет", — добавил посол России.В заключение он подчеркнул, что Москва "глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках". В этой связи, по словам Антонова, Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.

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россия, вашингтон, москва, анатолий антонов, в мире