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Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия - РИА Новости, 12.05.2022
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Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия
Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия - РИА Новости, 12.05.2022
Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия
США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову", утверждая, что кризис продовольственного снабжения является следствием действий России на... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T04:48
2022-05-12T09:27
россия
вашингтон
москва
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову", утверждая, что кризис продовольственного снабжения является следствием действий России на Украине, заявил в среду вечером посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат отметил, что в Вашингтоне "упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи", утверждая, что введенные против России ограничения не вредят поставкам продовольствия и удобрений."Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет", — добавил посол России.В заключение он подчеркнул, что Москва "глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках". В этой связи, по словам Антонова, Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.
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россия, вашингтон, москва, анатолий антонов, в мире
04:48 12.05.2022 (обновлено: 09:27 12.05.2022)
 
Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия

Антонов: США перевернули ситуацию с ног на голову, обвиняя Россию в кризисе продовольствия

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову", утверждая, что кризис продовольственного снабжения является следствием действий России на Украине, заявил в среду вечером посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову". Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания", — говорится в заявлении Антонова, которое распространила российская дипмиссия.

Дипломат отметил, что в Вашингтоне "упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи", утверждая, что введенные против России ограничения не вредят поставкам продовольствия и удобрений.
"Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет", — добавил посол России.
В заключение он подчеркнул, что Москва "глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках". В этой связи, по словам Антонова, Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.
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