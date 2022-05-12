21:16 12.05.2022 (обновлено: 21:50 12.05.2022)
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР, есть погибшие
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли Владимировку, есть погибшие и раненые
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Владимировка в Донецкой народной республике, сообщается о погибших и раненных в результате обстрела, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) во Владимировке, по улице Каштановой, произошло попадание боеприпаса в домостроение. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", - сообщили в штабе теробороны в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.