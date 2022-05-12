https://ria.ru/20220512/obstrel-1788215401.html

Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР, есть погибшие

Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР, есть погибшие - РИА Новости, 12.05.2022

Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР, есть погибшие

Украинские войска обстреляли населенный пункт Владимировка в Донецкой народной республике, сообщается о погибших и раненных в результате обстрела, заявили в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:16

2022-05-12T21:16

2022-05-12T21:50

в мире

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Владимировка в Донецкой народной республике, сообщается о погибших и раненных в результате обстрела, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) во Владимировке, по улице Каштановой, произошло попадание боеприпаса в домостроение. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", - сообщили в штабе теробороны в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр