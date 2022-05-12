https://ria.ru/20220512/obstrel-1788213910.html

Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 12.05.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Пантелеймоновку

Украинские войска вечером в четверг в течение 35 минут выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, обстреляли снарядами калибром 122 миллиметра... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:59

2022-05-12T20:59

2022-05-12T21:01

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска вечером в четверг в течение 35 минут выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, обстреляли снарядами калибром 122 миллиметра Пантелеймоновку и населенный пункт Зайцево, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19:40 - н.п. Кодема - н.п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 20:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 20:15 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр