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С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788209527.html
С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР
С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:12
2022-05-12T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
telegram (приложение)
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск на территории республики в четверг погиб один мирный житель, пять получили ранения. Были повреждены 20 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, telegram (приложение), владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
20:12 12.05.2022
 
С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР

Народная милиция: c начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой Народной Республики
Последствия обстрела в Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрела в Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 235 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск на территории республики в четверг погиб один мирный житель, пять получили ранения. Были повреждены 20 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сенатор Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 17:59Специальная военная операция на Украине
Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреTelegram (приложение)Владимир ПутинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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