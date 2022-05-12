С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: c начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой Народной Республики
Последствия обстрела в Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 235 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск на территории республики в четверг погиб один мирный житель, пять получили ранения. Были повреждены 20 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.