https://ria.ru/20220512/obstrel-1788209527.html

С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР

С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 12.05.2022

С начала суток украинские войска выпустили более 235 боеприпасов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:12

2022-05-12T20:12

2022-05-12T20:12

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск на территории республики в четверг погиб один мирный житель, пять получили ранения. Были повреждены 20 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787972639.html

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в мире, telegram (приложение), владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика