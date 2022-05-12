https://ria.ru/20220512/obstrel-1788175155.html

Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи

Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи - РИА Новости, 12.05.2022

Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи

Жительница белгородского села Солохи Ксения Пасечник рассказала РИА Новости, что при обстреле со стороны Украины ракета прилетела прямо в ее двор, осколки... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:25

2022-05-12T17:25

2022-05-12T17:25

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СОЛОХИ (Белгородская область), 12 мая – РИА Новости. Жительница белгородского села Солохи Ксения Пасечник рассказала РИА Новости, что при обстреле со стороны Украины ракета прилетела прямо в ее двор, осколки попали в стоявшую рядом машину, был ранен ее 14-летний брат.Село Солохи 11 мая подверглось обстрелу со стороны Украины. По данным губернатора Белгородской области, погиб один человек, ранения получили семеро, один человек находится в реанимации.Семья Пасечник известна в регионе – в ней 15 детей, в том числе приемных. Во время обстрела села сильно пострадали двор, дом, хозяйственные постройки, одна машина сгорела дотла, еще три хозяйственные машины побиты осколками.При обстреле был серьезно ранен 14-летний брат Ксении Никита. "Осколочное ранение у него, щека повреждена, рука, ноги. Прооперировали вечером. Пока в больнице", - рассказала девушка, отметив, что мальчика лечат в городской больнице Белгорода.Сама Ксения в тот вечер праздновала день рождения крестницы на другой улице. "И вот буквально мы успели забежать домой, как начали стрелять. Сразу стали прятаться, сразу стали детей в подвалы опускать. Ну, это страшно очень", - вспоминает она. По словам девушки, у ее сестры в огороде тоже лежит большой снаряд.Она отметила, что многих жителей села Солохи эвакуировали в соседнюю Бессоновку. "Кто захотел – уехал, мы пока остались. Если будет страшно, то мы тоже будем уезжать отсюда", - добавила Ксения.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, украина, белгородская область, белгород, ситуация в днр и лнр, россия