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Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи - РИА Новости, 12.05.2022
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Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи
Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи - РИА Новости, 12.05.2022
Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи
Жительница белгородского села Солохи Ксения Пасечник рассказала РИА Новости, что при обстреле со стороны Украины ракета прилетела прямо в ее двор, осколки... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:25
2022-05-12T17:25
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
белгород
ситуация в днр и лнр
россия
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СОЛОХИ (Белгородская область), 12 мая – РИА Новости. Жительница белгородского села Солохи Ксения Пасечник рассказала РИА Новости, что при обстреле со стороны Украины ракета прилетела прямо в ее двор, осколки попали в стоявшую рядом машину, был ранен ее 14-летний брат.Село Солохи 11 мая подверглось обстрелу со стороны Украины. По данным губернатора Белгородской области, погиб один человек, ранения получили семеро, один человек находится в реанимации.Семья Пасечник известна в регионе – в ней 15 детей, в том числе приемных. Во время обстрела села сильно пострадали двор, дом, хозяйственные постройки, одна машина сгорела дотла, еще три хозяйственные машины побиты осколками.При обстреле был серьезно ранен 14-летний брат Ксении Никита. "Осколочное ранение у него, щека повреждена, рука, ноги. Прооперировали вечером. Пока в больнице", - рассказала девушка, отметив, что мальчика лечат в городской больнице Белгорода.Сама Ксения в тот вечер праздновала день рождения крестницы на другой улице. "И вот буквально мы успели забежать домой, как начали стрелять. Сразу стали прятаться, сразу стали детей в подвалы опускать. Ну, это страшно очень", - вспоминает она. По словам девушки, у ее сестры в огороде тоже лежит большой снаряд.Она отметила, что многих жителей села Солохи эвакуировали в соседнюю Бессоновку. "Кто захотел – уехал, мы пока остались. Если будет страшно, то мы тоже будем уезжать отсюда", - добавила Ксения.
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происшествия, украина, белгородская область, белгород, ситуация в днр и лнр, россия
17:25 12.05.2022
 
Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи

Сестра раненого мальчика рассказала про обстрел белгородского села Солохи со стороны ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкСело Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Читать ria.ru в
СОЛОХИ (Белгородская область), 12 мая – РИА Новости. Жительница белгородского села Солохи Ксения Пасечник рассказала РИА Новости, что при обстреле со стороны Украины ракета прилетела прямо в ее двор, осколки попали в стоявшую рядом машину, был ранен ее 14-летний брат.
Село Солохи 11 мая подверглось обстрелу со стороны Украины. По данным губернатора Белгородской области, погиб один человек, ранения получили семеро, один человек находится в реанимации.
Семья Пасечник известна в регионе – в ней 15 детей, в том числе приемных. Во время обстрела села сильно пострадали двор, дом, хозяйственные постройки, одна машина сгорела дотла, еще три хозяйственные машины побиты осколками.
"Ракета попала туда, там стол стоял, стол взорвался, сразу в машину попало, сразу полыхнула машина, стали тушить всё… В доме крышу разорвало насквозь, окна побиты все", - рассказала 21-летняя Ксения. По ее словам, власти пообещали помочь восстановить повреждения.
При обстреле был серьезно ранен 14-летний брат Ксении Никита. "Осколочное ранение у него, щека повреждена, рука, ноги. Прооперировали вечером. Пока в больнице", - рассказала девушка, отметив, что мальчика лечат в городской больнице Белгорода.
Сама Ксения в тот вечер праздновала день рождения крестницы на другой улице. "И вот буквально мы успели забежать домой, как начали стрелять. Сразу стали прятаться, сразу стали детей в подвалы опускать. Ну, это страшно очень", - вспоминает она. По словам девушки, у ее сестры в огороде тоже лежит большой снаряд.
Она отметила, что многих жителей села Солохи эвакуировали в соседнюю Бессоновку. "Кто захотел – уехал, мы пока остались. Если будет страшно, то мы тоже будем уезжать отсюда", - добавила Ксения.
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