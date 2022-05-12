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СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села - РИА Новости, 12.05.2022
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СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села - РИА Новости, 12.05.2022
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села
Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб один человек и восемь... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:50
2022-05-12T17:04
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб один человек и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По факту обстрела территории Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом; убийство)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 11 мая украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села Солохи Белгородской области. В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов получили ранения различной степени тяжести 8 мирных жителей, один из которых скончался от полученных травм по дороге в больницу."В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - отметили в СК.
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белгородская область
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следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, россия
16:50 12.05.2022 (обновлено: 17:04 12.05.2022)
 
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села

СК возбудил уголовное дело после обстрела белгородского села украинскими военными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб один человек и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"По факту обстрела территории Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом; убийство)", - сказали в ведомстве.
Автомобиль в селе Солохи Белгородской области, поврежденный в результате обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
14:39
Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт
По данным следствия, 11 мая украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села Солохи Белгородской области. В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов получили ранения различной степени тяжести 8 мирных жителей, один из которых скончался от полученных травм по дороге в больницу.
"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - отметили в СК.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Белгородская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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