16:50 12.05.2022 (обновлено: 17:04 12.05.2022)
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села
СК возбудил уголовное дело после обстрела белгородского села украинскими военными
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб один человек и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"По факту обстрела территории Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом; убийство)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, 11 мая украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села Солохи Белгородской области. В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов получили ранения различной степени тяжести 8 мирных жителей, один из которых скончался от полученных травм по дороге в больницу.
"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - отметили в СК.