https://ria.ru/20220512/obstrel-1788166789.html

СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села

СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села - РИА Новости, 12.05.2022

СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ белгородского села

Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб один человек и восемь... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:50

2022-05-12T16:50

2022-05-12T17:04

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

происшествия

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб один человек и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По факту обстрела территории Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом; убийство)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 11 мая украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села Солохи Белгородской области. В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов получили ранения различной степени тяжести 8 мирных жителей, один из которых скончался от полученных травм по дороге в больницу."В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - отметили в СК.

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белгородская область

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Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, россия