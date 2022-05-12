https://ria.ru/20220512/obstrel-1788132296.html

Украинские войска повредили газопровод при обстреле Донецка

Украинские войска повредили газопровод при обстреле Донецка - РИА Новости, 12.05.2022

Украинские войска повредили газопровод при обстреле Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, перебит газопровод, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:00

2022-05-12T15:00

2022-05-12T15:08

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, перебит газопровод, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Куйбышевский район Донецка, перебит газопровод", - говорится в сообщении, опубликованном в Telgram-канале штаба.О каком именно газопроводе идет речь, в сообщении не уточняется.В четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже заявляло об обстреле Куйбышевского района Донецка. По данным представительства 13.47 мск, украинские силовики выпустили по нему три снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецк (днр), украина, россия, ситуация в днр и лнр