https://ria.ru/20220512/obstrel-1788126252.html
Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт
Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2022
Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт
Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", считает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:39
2022-05-12T14:39
2022-05-12T14:39
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", считает известный российский военный эксперт Алексей Леонков.По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села один человек погиб и семеро ранены, задеты 17 домовладений, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Как передавал корреспондент РИА Новости, также повреждены больше 10 машин."Предположительно, село Солохи было обстреляно кассетными боеприпасами украинской РСЗО "Ураган", - сказал Леонков РИА Новости.Он напомнил, что дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет до 40 километров.Село Солохи расположено недалеко от Харьковской области, вечером 11 мая оно подверглось обстрелу.
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788087272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт
Военный эксперт Леонков считает, что ВСУ обстреляли белгородское село Солохи из "Ураганов"