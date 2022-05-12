https://ria.ru/20220512/obstrel-1788126252.html

Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт

Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2022

Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт

Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", считает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:39

2022-05-12T14:39

2022-05-12T14:39

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", считает известный российский военный эксперт Алексей Леонков.По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села один человек погиб и семеро ранены, задеты 17 домовладений, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Как передавал корреспондент РИА Новости, также повреждены больше 10 машин."Предположительно, село Солохи было обстреляно кассетными боеприпасами украинской РСЗО "Ураган", - сказал Леонков РИА Новости.Он напомнил, что дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет до 40 километров.Село Солохи расположено недалеко от Харьковской области, вечером 11 мая оно подверглось обстрелу.

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины