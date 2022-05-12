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Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2022
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Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт
Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2022
Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт
Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", считает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:39
2022-05-12T14:39
в мире
украина
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", считает известный российский военный эксперт Алексей Леонков.По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села один человек погиб и семеро ранены, задеты 17 домовладений, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Как передавал корреспондент РИА Новости, также повреждены больше 10 машин."Предположительно, село Солохи было обстреляно кассетными боеприпасами украинской РСЗО "Ураган", - сказал Леонков РИА Новости.Он напомнил, что дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет до 40 километров.Село Солохи расположено недалеко от Харьковской области, вечером 11 мая оно подверглось обстрелу.
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украина
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в мире, украина, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
14:39 12.05.2022
 
Белгородское село Солохи обстреляли украинские "Ураганы", считает эксперт

Военный эксперт Леонков считает, что ВСУ обстреляли белгородское село Солохи из "Ураганов"

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкАвтомобиль в селе Солохи Белгородской области, поврежденный в результате обстрела со стороны Украины
Автомобиль в селе Солохи Белгородской области, поврежденный в результате обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
Автомобиль в селе Солохи Белгородской области, поврежденный в результате обстрела со стороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", считает известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села один человек погиб и семеро ранены, задеты 17 домовладений, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Как передавал корреспондент РИА Новости, также повреждены больше 10 машин.
Последствия обстрела села Солохи Белогородской области ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:28
В Белгородской области при обстреле повреждены десять автомобилей
"Предположительно, село Солохи было обстреляно кассетными боеприпасами украинской РСЗО "Ураган", - сказал Леонков РИА Новости.
Он напомнил, что дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет до 40 километров.
Село Солохи расположено недалеко от Харьковской области, вечером 11 мая оно подверглось обстрелу.
 
В миреУкраинаБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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