https://ria.ru/20220512/obstrel-1788087272.html

В Белгородской области при обстреле повреждены десять автомобилей

В Белгородской области при обстреле повреждены десять автомобилей - РИА Новости, 12.05.2022

В Белгородской области при обстреле повреждены десять автомобилей

Село Солохи в Белгородской области сильно пострадало при обстреле со стороны Украины: поврежденные фасады домов и автомобили с отверстиями от осколков снаряда... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:28

2022-05-12T12:28

2022-05-12T13:28

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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вооруженные силы украины

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СОЛОХИ (Белгородская область), 12 мая – РИА Новости. Село Солохи в Белгородской области сильно пострадало при обстреле со стороны Украины: поврежденные фасады домов и автомобили с отверстиями от осколков снаряда видны сразу при въезде в населенный пункт, повреждены больше 10 машин, передает корреспондент РИА Новости.Село Солохи расположено недалеко от Харьковской области Украины, вечером 11 мая оно подверглось обстрелу. По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, один человек погиб и семеро ранены. Согласно информации регионального минздрава, один раненый находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Гладков отмечал, что из-за обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине.Корреспондент РИА Новости, побывавший на месте обстрела, увидел как минимум один полностью сгоревший автомобиль.Всего поврежденных автомобилей больше десятка, среди них несколько с полностью выбитыми стёклами. Следы от осколков есть и на асфальте, многим осколки попали в огороды. У одной семьи в этом селе три участка с домами, и все эти здания получили повреждения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/zhertva-1788005091.html

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Последствия обстрела села Солохи Белогородской области ВСУ Кадры РИА Новости из белгородского села Солохи, пострадавшего от обстрела со стороны Украины - поврежденные фасады домов и автомобили с отверстиями от осколков снаряда видны сразу при въезде. 2022-05-12T12:28 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, вооруженные силы украины