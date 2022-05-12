МО Армении опровергло обвинение Баку в обстреле на границе
Министерство обороны Армении опровергло обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Министерство обороны Армении отвергло обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении.
"Министерство обороны Азербайджана, продолжая распространять дезинформацию о ситуации на границе, заявило, что якобы вечером 11 мая подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, дислоцированные на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Это заявление не соответствует действительности", - говорится на сайте армянского ведомства.
По данным минобороны, обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем вооруженных сил Армении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.