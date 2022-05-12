https://ria.ru/20220512/obstrel-1788050157.html
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области - РИА Новости, 12.05.2022
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб 1... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:44
2022-05-12T09:44
2022-05-12T09:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб 1 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области", - сказали в ведомстве.По имеющимся у СК РФ данным, 11 мая со стороны Украины было обстреляно село Солохи в Белгородской области. Один человек погиб, точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются."Следственный комитет примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788048204.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, россия
09:44 12.05.2022 (обновлено: 09:50 12.05.2022)
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ