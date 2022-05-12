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Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788050157.html
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области - РИА Новости, 12.05.2022
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб 1... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:44
2022-05-12T09:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб 1 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области", - сказали в ведомстве.По имеющимся у СК РФ данным, 11 мая со стороны Украины было обстреляно село Солохи в Белгородской области. Один человек погиб, точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются."Следственный комитет примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788048204.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, россия
09:44 12.05.2022 (обновлено: 09:50 12.05.2022)
 
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб 1 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области", - сказали в ведомстве.
По имеющимся у СК РФ данным, 11 мая со стороны Украины было обстреляно село Солохи в Белгородской области. Один человек погиб, точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются.
"Следственный комитет примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению", - подчеркнули в ведомстве.
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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