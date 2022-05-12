https://ria.ru/20220512/obstrel-1788050157.html

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области - РИА Новости, 12.05.2022

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела Белгородской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб 1... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:44

2022-05-12T09:44

2022-05-12T09:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными Белгородской области, в результате которого погиб 1 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области", - сказали в ведомстве.По имеющимся у СК РФ данным, 11 мая со стороны Украины было обстреляно село Солохи в Белгородской области. Один человек погиб, точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются."Следственный комитет примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220512/obstrel-1788048204.html

белгородская область

украина

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Ольга Маркова

происшествия, белгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, россия