https://ria.ru/20220512/obstrel-1788049172.html

Гладков рассказал о повреждениях в селе, обстрелянном со стороны Украины

Гладков рассказал о повреждениях в селе, обстрелянном со стороны Украины - РИА Новости, 12.05.2022

Гладков рассказал о повреждениях в селе, обстрелянном со стороны Украины

Семнадцать домов и шесть автомобилей пострадали при обстреле белгородского села Солохи, выбиты окна в школе, на почте и в магазине, заявил губернатор... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:38

2022-05-12T09:38

2022-05-12T09:46

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Семнадцать домов и шесть автомобилей пострадали при обстреле белгородского села Солохи, выбиты окна в школе, на почте и в магазине, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По последним данным от Гладкова, один человек погиб и семеро ранены в результате обстрела села Солохи со стороны Украины. Согласно информации регионального минздрава, один раненый находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести."В результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. В кратчайшие сроки все восстановим. Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра", - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что подомовой обход продолжается.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков