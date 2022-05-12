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Гладков рассказал о повреждениях в селе, обстрелянном со стороны Украины
Гладков рассказал о повреждениях в селе, обстрелянном со стороны Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Гладков рассказал о повреждениях в селе, обстрелянном со стороны Украины
Семнадцать домов и шесть автомобилей пострадали при обстреле белгородского села Солохи, выбиты окна в школе, на почте и в магазине, заявил губернатор... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:38
2022-05-12T09:38
2022-05-12T09:46
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Семнадцать домов и шесть автомобилей пострадали при обстреле белгородского села Солохи, выбиты окна в школе, на почте и в магазине, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По последним данным от Гладкова, один человек погиб и семеро ранены в результате обстрела села Солохи со стороны Украины. Согласно информации регионального минздрава, один раненый находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести."В результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. В кратчайшие сроки все восстановим. Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра", - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что подомовой обход продолжается.
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
09:38 12.05.2022 (обновлено: 09:46 12.05.2022)
Гладков рассказал о повреждениях в селе, обстрелянном со стороны Украины
Губернатор Гладков: 17 домов повреждены после обстрела ВСУ белгородского села Солохи