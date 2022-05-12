https://ria.ru/20220512/obstrel-1788048204.html

Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села

Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села - РИА Новости, 12.05.2022

Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села

Один человек находится в реанимации после инцидента с обстрелом белгородского села Солохи, шестеро - в состоянии средней тяжести, сообщил глава областного... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:32

2022-05-12T09:32

2022-05-12T09:49

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Один человек находится в реанимации после инцидента с обстрелом белгородского села Солохи, шестеро - в состоянии средней тяжести, сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников в своем Telegram-канале.По последним данным от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один человек погиб и семеро ранены в результате обстрела села Солохи со стороны Украины. Иконников рассказал, что навестил пациентов, пострадавших в среду при обстреле села."Всего у нас семь человек: один в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести. Для пациента в отделении реанимации прогноз положительный. Все стабильны, жизни ничего не угрожает. Помощь оказывается в полном объеме", - написал Иконников.

https://ria.ru/20220512/obstrel-1788049172.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков