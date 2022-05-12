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Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села - РИА Новости, 12.05.2022
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Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села
Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села - РИА Новости, 12.05.2022
Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села
Один человек находится в реанимации после инцидента с обстрелом белгородского села Солохи, шестеро - в состоянии средней тяжести, сообщил глава областного... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:32
2022-05-12T09:49
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Один человек находится в реанимации после инцидента с обстрелом белгородского села Солохи, шестеро - в состоянии средней тяжести, сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников в своем Telegram-канале.По последним данным от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один человек погиб и семеро ранены в результате обстрела села Солохи со стороны Украины. Иконников рассказал, что навестил пациентов, пострадавших в среду при обстреле села."Всего у нас семь человек: один в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести. Для пациента в отделении реанимации прогноз положительный. Все стабильны, жизни ничего не угрожает. Помощь оказывается в полном объеме", - написал Иконников.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
09:32 12.05.2022 (обновлено: 09:49 12.05.2022)
 
Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села

Один человек остается в реанимации после обстрела со стороны ВСУ белгородского села Солохи

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в селе Солохи Белгородской области
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Один человек находится в реанимации после инцидента с обстрелом белгородского села Солохи, шестеро - в состоянии средней тяжести, сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников в своем Telegram-канале.
По последним данным от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один человек погиб и семеро ранены в результате обстрела села Солохи со стороны Украины. Иконников рассказал, что навестил пациентов, пострадавших в среду при обстреле села.
"Всего у нас семь человек: один в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести. Для пациента в отделении реанимации прогноз положительный. Все стабильны, жизни ничего не угрожает. Помощь оказывается в полном объеме", - написал Иконников.
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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