https://ria.ru/20220512/obstrel-1788048204.html
Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села
Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села - РИА Новости, 12.05.2022
Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села
Один человек находится в реанимации после инцидента с обстрелом белгородского села Солохи, шестеро - в состоянии средней тяжести, сообщил глава областного... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:32
2022-05-12T09:32
2022-05-12T09:49
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Один человек находится в реанимации после инцидента с обстрелом белгородского села Солохи, шестеро - в состоянии средней тяжести, сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников в своем Telegram-канале.По последним данным от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один человек погиб и семеро ранены в результате обстрела села Солохи со стороны Украины. Иконников рассказал, что навестил пациентов, пострадавших в среду при обстреле села."Всего у нас семь человек: один в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести. Для пациента в отделении реанимации прогноз положительный. Все стабильны, жизни ничего не угрожает. Помощь оказывается в полном объеме", - написал Иконников.
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788049172.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
09:32 12.05.2022 (обновлено: 09:49 12.05.2022)
Один человек остается в реанимации после обстрела ВСУ белгородского села
Один человек остается в реанимации после обстрела со стороны ВСУ белгородского села Солохи