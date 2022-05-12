https://ria.ru/20220512/obstrel-1788047682.html
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах - РИА Новости, 12.05.2022
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:28
2022-05-12T09:28
2022-05-12T09:28
андрей руденко
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БАКУ, 12 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией."Вечером 11 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского (Варденисского – ред.) района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Юхары Айрым и Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты "адекватные ответные меры", потерь среди личного состава и техники нет.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787413184.html
https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей руденко, азербайджан, армения, россия, в мире
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией