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Зампостпреда при ОБСЕ увидел коммерческую логику в решениях стран Запада - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/obse-1788226374.html
Зампостпреда при ОБСЕ увидел коммерческую логику в решениях стран Запада
Зампостпреда при ОБСЕ увидел коммерческую логику в решениях стран Запада - РИА Новости, 12.05.2022
Зампостпреда при ОБСЕ увидел коммерческую логику в решениях стран Запада
Коммерческая логика нынешних решений ряда стран Запада очевидна – налицо желание "половить рыбу в мутной воде", заработать на ситуации, сложившейся далеко от их РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:22
2022-05-12T23:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
обсе
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Коммерческая логика нынешних решений ряда стран Запада очевидна – налицо желание "половить рыбу в мутной воде", заработать на ситуации, сложившейся далеко от их собственных границ, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич."Коммерческая логика нынешних решений очевидна – налицо желание ряда стран "половить рыбу в мутной воде", заработать на ситуации, сложившейся далеко от их собственных границ. Однако всё это не изменит положение дел: цели российской военной спецоперации – денацификация и демилитаризация Украины – будут достигнуты", - заключил Буякевич.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/koshmar-1788212057.html
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россия, украина, донбасс, обсе, в мире
23:22 12.05.2022
 
Зампостпреда при ОБСЕ увидел коммерческую логику в решениях стран Запада

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич увидел коммерческую логику в решениях ряда западных стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Коммерческая логика нынешних решений ряда стран Запада очевидна – налицо желание "половить рыбу в мутной воде", заработать на ситуации, сложившейся далеко от их собственных границ, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Сожалеем, что нынешние руководители в Вашингтоне, Лондоне и ряде европейских столиц открыто поддерживают и спонсируют тех, кто проповедует на Украине идеи агрессивного национализма, неонацизма и ксенобофии. Семьдесят семь лет назад, вместе с Москвой, в этих столицах выступали, наоборот, против расползания по Европе идеологии нацизма", - отметил Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Заявление заместителя постпреда опубликовано на портале МИД РФ.
"Коммерческая логика нынешних решений очевидна – налицо желание ряда стран "половить рыбу в мутной воде", заработать на ситуации, сложившейся далеко от их собственных границ. Однако всё это не изменит положение дел: цели российской военной спецоперации – денацификация и демилитаризация Украины – будут достигнуты", - заключил Буякевич.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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