https://ria.ru/20220512/obse-1788226374.html

Зампостпреда при ОБСЕ увидел коммерческую логику в решениях стран Запада

Зампостпреда при ОБСЕ увидел коммерческую логику в решениях стран Запада - РИА Новости, 12.05.2022

Зампостпреда при ОБСЕ увидел коммерческую логику в решениях стран Запада

Коммерческая логика нынешних решений ряда стран Запада очевидна – налицо желание "половить рыбу в мутной воде", заработать на ситуации, сложившейся далеко от их РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T23:22

2022-05-12T23:22

2022-05-12T23:22

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

обсе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767665633_0:222:3077:1952_1920x0_80_0_0_7c3d33b125f1a2b1469fc56b46b37423.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Коммерческая логика нынешних решений ряда стран Запада очевидна – налицо желание "половить рыбу в мутной воде", заработать на ситуации, сложившейся далеко от их собственных границ, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич."Коммерческая логика нынешних решений очевидна – налицо желание ряда стран "половить рыбу в мутной воде", заработать на ситуации, сложившейся далеко от их собственных границ. Однако всё это не изменит положение дел: цели российской военной спецоперации – денацификация и демилитаризация Украины – будут достигнуты", - заключил Буякевич.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/koshmar-1788212057.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, донбасс, обсе, в мире