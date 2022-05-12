https://ria.ru/20220512/nestabilnost-1788020889.html
Аналитик назвал риски нового валютного шторма
Аналитик назвал риски нового валютного шторма - РИА Новости, 12.05.2022
Аналитик назвал риски нового валютного шторма
Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции, геополитической нестабильности и неизвестности будущих решений со стороны Федрезерва,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T01:15
2022-05-12T01:15
2022-05-12T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
федеральная резервная система сша
рубль
доллар
ецб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции, геополитической нестабильности и неизвестности будущих решений со стороны Федрезерва, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка “Ренессанс Кредит” Павел Журавлев.Решение монетарных властей США повысить учетную ставку на 0.25 процентного пункта и планы ее дальнейшего повышения не очевидны, если на рынке начнется серьезная коррекция и замедление экономики, считает Журавлев.ЕЦБ пока сохраняет ставки, однако у инвесторов нет единого взгляда на его политику в будущем. На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности продолжается рост цен на углеводороды и ускорение инфляции. Все это усиливает риски нового витка валютной нестабильности, уверен аналитик.
https://ria.ru/20220510/dollar-1787708684.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eb21c74f97e56daa71e695ece9dba71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, федеральная резервная система сша, рубль, доллар, ецб, европа, ренессанс кредит, павел журавлев
Аналитик назвал риски нового валютного шторма
Аналитик Журавлев: неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции