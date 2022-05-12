https://ria.ru/20220512/nestabilnost-1788020889.html

Аналитик назвал риски нового валютного шторма

Аналитик назвал риски нового валютного шторма - РИА Новости, 12.05.2022

Аналитик назвал риски нового валютного шторма

Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции, геополитической нестабильности и неизвестности будущих решений со стороны Федрезерва,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T01:15

2022-05-12T01:15

2022-05-12T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

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доллар

ецб

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции, геополитической нестабильности и неизвестности будущих решений со стороны Федрезерва, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка “Ренессанс Кредит” Павел Журавлев.Решение монетарных властей США повысить учетную ставку на 0.25 процентного пункта и планы ее дальнейшего повышения не очевидны, если на рынке начнется серьезная коррекция и замедление экономики, считает Журавлев.ЕЦБ пока сохраняет ставки, однако у инвесторов нет единого взгляда на его политику в будущем. На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности продолжается рост цен на углеводороды и ускорение инфляции. Все это усиливает риски нового витка валютной нестабильности, уверен аналитик.

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экономика, россия, сша, федеральная резервная система сша, рубль, доллар, ецб, европа, ренессанс кредит, павел журавлев