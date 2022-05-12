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Аналитик назвал риски нового валютного шторма - РИА Новости, 12.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220512/nestabilnost-1788020889.html
Аналитик назвал риски нового валютного шторма
Аналитик назвал риски нового валютного шторма - РИА Новости, 12.05.2022
Аналитик назвал риски нового валютного шторма
Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции, геополитической нестабильности и неизвестности будущих решений со стороны Федрезерва,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T01:15
2022-05-12T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
федеральная резервная система сша
рубль
доллар
ецб
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции, геополитической нестабильности и неизвестности будущих решений со стороны Федрезерва, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка “Ренессанс Кредит” Павел Журавлев.Решение монетарных властей США повысить учетную ставку на 0.25 процентного пункта и планы ее дальнейшего повышения не очевидны, если на рынке начнется серьезная коррекция и замедление экономики, считает Журавлев.ЕЦБ пока сохраняет ставки, однако у инвесторов нет единого взгляда на его политику в будущем. На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности продолжается рост цен на углеводороды и ускорение инфляции. Все это усиливает риски нового витка валютной нестабильности, уверен аналитик.
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экономика, россия, сша, федеральная резервная система сша, рубль, доллар, ецб, европа, ренессанс кредит, павел журавлев
01:15 12.05.2022
 
Аналитик назвал риски нового валютного шторма

Аналитик Журавлев: неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции, геополитической нестабильности и неизвестности будущих решений со стороны Федрезерва, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка “Ренессанс Кредит” Павел Журавлев.
“Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8.5 процента в США и 7.5 процента в еврозоне”, — рассказал собеседник агентства.
Решение монетарных властей США повысить учетную ставку на 0.25 процентного пункта и планы ее дальнейшего повышения не очевидны, если на рынке начнется серьезная коррекция и замедление экономики, считает Журавлев.
ЕЦБ пока сохраняет ставки, однако у инвесторов нет единого взгляда на его политику в будущем. На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности продолжается рост цен на углеводороды и ускорение инфляции. Все это усиливает риски нового витка валютной нестабильности, уверен аналитик.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАФедеральная резервная система СШАРубльДолларЕЦБЕвропаРенессанс КредитПавел Журавлев
 
 
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