https://ria.ru/20220512/neft-1788187601.html

Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти

Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти - РИА Новости, 12.05.2022

Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти

​​США ожидают подвижек в вопросе отказа стран Европы от российской нефти в ближайшие недели, заявила на слушаниях в конгрессе помощник госсекретаря США по делам РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:11

2022-05-12T18:11

2022-05-12T18:28

цены на нефть

в мире

сша

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евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. ​​США ожидают подвижек в вопросе отказа стран Европы от российской нефти в ближайшие недели, заявила на слушаниях в конгрессе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Мы, вероятно, увидим шаги по нефти в предстоящие недели", - сказала представитель госдепартамента США, отвечая на вопросы конгрессменов. Она напомнила, что "некоторые страны ЕС на 100% зависимы от российских поставок", что обуславливает сложность принятия решения об отказе от российских энергоносителей. "Думаю, что наша роль состоит в том, чтобы помощь европейцам найти альтернативные поставки, и здесь решающую роль будет играть американский СПГ", - заявила она.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордных значений не является пределом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787086959.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, в мире, сша, государственный департамент сша, евросоюз, россия, санкции в отношении россии