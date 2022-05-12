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Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти - РИА Новости, 12.05.2022
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Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти
Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти - РИА Новости, 12.05.2022
Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти
​​США ожидают подвижек в вопросе отказа стран Европы от российской нефти в ближайшие недели, заявила на слушаниях в конгрессе помощник госсекретаря США по делам РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:11
2022-05-12T18:28
цены на нефть
в мире
сша
государственный департамент сша
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. ​​США ожидают подвижек в вопросе отказа стран Европы от российской нефти в ближайшие недели, заявила на слушаниях в конгрессе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Мы, вероятно, увидим шаги по нефти в предстоящие недели", - сказала представитель госдепартамента США, отвечая на вопросы конгрессменов. Она напомнила, что "некоторые страны ЕС на 100% зависимы от российских поставок", что обуславливает сложность принятия решения об отказе от российских энергоносителей. "Думаю, что наша роль состоит в том, чтобы помощь европейцам найти альтернативные поставки, и здесь решающую роль будет играть американский СПГ", - заявила она.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордных значений не является пределом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html
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цены на нефть, в мире, сша, государственный департамент сша, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
18:11 12.05.2022 (обновлено: 18:28 12.05.2022)
 
Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти

Госдеп призвал Европу к подвижкам по отказу от российской нефти в ближайшие недели

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. ​​США ожидают подвижек в вопросе отказа стран Европы от российской нефти в ближайшие недели, заявила на слушаниях в конгрессе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Мы, вероятно, увидим шаги по нефти в предстоящие недели", - сказала представитель госдепартамента США, отвечая на вопросы конгрессменов. Она напомнила, что "некоторые страны ЕС на 100% зависимы от российских поставок", что обуславливает сложность принятия решения об отказе от российских энергоносителей. "Думаю, что наша роль состоит в том, чтобы помощь европейцам найти альтернативные поставки, и здесь решающую роль будет играть американский СПГ", - заявила она.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 21:23Специальная военная операция на Украине
Bloomberg назвал остановку экспорта нефти из России самоубийством Запада
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордных значений не является пределом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 20:34
Венгрия отказалась поддержать план санкций против России "в нынешней форме"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
Цены на нефтьВ миреСШАГосударственный департамент СШАЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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