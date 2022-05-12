https://ria.ru/20220512/neft-1788142598.html

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году - РИА Новости, 12.05.2022

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году

Доходы России от продажи нефти выросли вполовину, несмотря на торговые ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:32

2022-05-12T15:32

2022-05-12T16:09

экономика

еврокомиссия

shell

цены на нефть

москва

китай

индия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Доходы России от продажи нефти выросли вполовину, несмотря на торговые ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.Как отмечает агентство, российские энергоресурсы продолжают пользоваться повышенным спросом благодаря Индии и Китаю. Они оперативно заняли место Евросоюза, который планирует ввести эмбарго на поставки российской нефти, а также международных компаний Shell и TotalEnergies.При этом Москва продолжает получать огромную финансовую прибыль, превышающую показатели первого квартала 2021 года, заключает издание.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788081916.html

https://ria.ru/20220512/evropa-1788059246.html

москва

китай

индия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, еврокомиссия, shell, цены на нефть, москва, китай, индия, санкции в отношении россии