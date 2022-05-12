15:32 12.05.2022 (обновлено: 16:09 12.05.2022)
Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году
Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50 процентов
Добыча нефти
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Доходы России от продажи нефти выросли вполовину, несмотря на торговые ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.
"С начала года Россия продает нефть и нефтепродукты на сумму порядка 20 миллиардов долларов ежемесячно при уровне экспорта в восемь миллионов баррелей в сутки", — говорится в документе.
Как отмечает агентство, российские энергоресурсы продолжают пользоваться повышенным спросом благодаря Индии и Китаю. Они оперативно заняли место Евросоюза, который планирует ввести эмбарго на поставки российской нефти, а также международных компаний Shell и TotalEnergies.
При этом Москва продолжает получать огромную финансовую прибыль, превышающую показатели первого квартала 2021 года, заключает издание.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.