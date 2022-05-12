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Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году - РИА Новости, 12.05.2022
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Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году
Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году - РИА Новости, 12.05.2022
Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году
Доходы России от продажи нефти выросли вполовину, несмотря на торговые ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:32
2022-05-12T16:09
экономика
еврокомиссия
shell
цены на нефть
москва
китай
индия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Доходы России от продажи нефти выросли вполовину, несмотря на торговые ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.Как отмечает агентство, российские энергоресурсы продолжают пользоваться повышенным спросом благодаря Индии и Китаю. Они оперативно заняли место Евросоюза, который планирует ввести эмбарго на поставки российской нефти, а также международных компаний Shell и TotalEnergies.При этом Москва продолжает получать огромную финансовую прибыль, превышающую показатели первого квартала 2021 года, заключает издание.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
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экономика, еврокомиссия, shell, цены на нефть, москва, китай, индия, санкции в отношении россии
15:32 12.05.2022 (обновлено: 16:09 12.05.2022)
 
Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году

Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Доходы России от продажи нефти выросли вполовину, несмотря на торговые ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.
"С начала года Россия продает нефть и нефтепродукты на сумму порядка 20 миллиардов долларов ежемесячно при уровне экспорта в восемь миллионов баррелей в сутки", — говорится в документе.
Как отмечает агентство, российские энергоресурсы продолжают пользоваться повышенным спросом благодаря Индии и Китаю. Они оперативно заняли место Евросоюза, который планирует ввести эмбарго на поставки российской нефти, а также международных компаний Shell и TotalEnergies.
При этом Москва продолжает получать огромную финансовую прибыль, превышающую показатели первого квартала 2021 года, заключает издание.
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В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
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