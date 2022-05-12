https://ria.ru/20220512/neft-1788139318.html
Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть
Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть - РИА Новости, 12.05.2022
Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Верховной Раде, призвал как можно скорее прекратить покупать российскую нефть. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:21
2022-05-12T15:21
2022-05-12T15:21
специальная военная операция на украине
экономика
нидерланды
россия
евросоюз
украина
нефть
марк рютте
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Верховной Раде, призвал как можно скорее прекратить покупать российскую нефть."Я считаю, что мы должны как можно быстрее сделать следующий большой шаг и перестать покупать российскую нефть. Позвольте мне четко заявить, что Нидерланды готовы безотлагательно сделать этот шаг вместе с нашими партнерами и союзниками", - сказал Рютте, выступая в Раде.Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нидерланды, россия, евросоюз, украина, нефть, марк рютте
Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть
Премьер Нидерландов Рютте призвал как можно скорее прекратить покупать российскую нефть