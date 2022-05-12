https://ria.ru/20220512/neft-1788139318.html

Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть

Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть - РИА Новости, 12.05.2022

Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Верховной Раде, призвал как можно скорее прекратить покупать российскую нефть. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:21

2022-05-12T15:21

2022-05-12T15:21

специальная военная операция на украине

экономика

нидерланды

россия

евросоюз

украина

нефть

марк рютте

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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Верховной Раде, призвал как можно скорее прекратить покупать российскую нефть."Я считаю, что мы должны как можно быстрее сделать следующий большой шаг и перестать покупать российскую нефть. Позвольте мне четко заявить, что Нидерланды готовы безотлагательно сделать этот шаг вместе с нашими партнерами и союзниками", - сказал Рютте, выступая в Раде.Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, нидерланды, россия, евросоюз, украина, нефть, марк рютте