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Европа получила партию нефти из стратегического резерва США, пишут СМИ
Европа получила партию нефти из стратегического резерва США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2022
Европа получила партию нефти из стратегического резерва США, пишут СМИ
Европа, стремящаяся снизить зависимость от российской нефти, получила партию этого сырья из стратегического резерва США и ожидает получить еще две, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:00
2022-05-12T15:00
2022-05-12T15:01
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европа, стремящаяся снизить зависимость от российской нефти, получила партию этого сырья из стратегического резерва США и ожидает получить еще две, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные трекера.Агентство сообщило, что два танкера, загруженные две недели назад в Техасе и Луизиане нефтью из американского стратегического резерва, направляются в Италию и Нидерланды."Согласно данным отслеживания, до двух грузов еще одна партия нефти SPR покинула Техас и была доставлена в Нидерланды примерно 26 апреля", - говорится в сообщении.Аналитик Kpler Мэтт Смит (Matt Smith), чьи слова приводит агентство, отметил, что в апреле в Европу было отправлено около 1,6 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва. "Это самое большое количество нефти из стратегического резерва, которое было отправлено на континент, согласно историческим ежемесячным данным", - отметил аналитик.В конце марта президент США Джо Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране. Таким образом из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей, что является крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов за всю историю.
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в мире, нефть, сша, джо байден, европа, экономика
15:00 12.05.2022 (обновлено: 15:01 12.05.2022)
Европа получила партию нефти из стратегического резерва США, пишут СМИ
Bloomberg: в Европу было отправлено около 1,6 миллиона баррелей нефти из резерва США
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европа, стремящаяся снизить зависимость от российской нефти, получила партию этого сырья из стратегического резерва США и ожидает получить еще две, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные трекера.
Агентство сообщило, что два танкера, загруженные две недели назад в Техасе и Луизиане нефтью из американского стратегического резерва, направляются в Италию и Нидерланды.
"Согласно данным отслеживания, до двух грузов еще одна партия нефти SPR покинула Техас и была доставлена в Нидерланды примерно 26 апреля", - говорится в сообщении.
Аналитик Kpler Мэтт Смит (Matt Smith), чьи слова приводит агентство, отметил, что в апреле в Европу было отправлено около 1,6 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва. "Это самое большое количество нефти из стратегического резерва, которое было отправлено на континент, согласно историческим ежемесячным данным", - отметил аналитик.
В конце марта президент США Джо Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране. Таким образом из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей, что является крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов за всю историю.