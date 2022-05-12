Рейтинг@Mail.ru
Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/neft-1788074907.html
Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА
Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА - РИА Новости, 12.05.2022
Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:36
2022-05-12T11:50
экономика
александр новак
россия
мэа
опек
евросоюз
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе агентства.По оценке МЭА, в апреле добыча нефти и конденсата в России снизилась на 960 тысяч баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в сутки, из-за санкций и нехватки хранилищ, а в мае может упасть еще на 600 тысяч. По сравнению с февралем снижение в мае может составить 1,6 миллиона баррелей в сутки, в июне вырасти до 2 миллионов, в июле - до 3 миллионов, если санкции продолжат сдерживать покупателей или если ЕС введет эмбарго на нефть из РФ."Если это подтвердится, среднегодовая добыча нефти (и конденсата в России - ред.) упадет до 9,6 миллиона баррелей в сутки, такой уровень в последний раз наблюдался в 2004 году", - сообщает МЭА.По оценке агентства, добыча нефти и конденсата в России в 2021 году составила 10,87 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднесуточное производство жидких углеводородов в РФ может упасть почти на 1,3 миллиона баррелей в 2022 году. "Учитывая быстро меняющуюся ситуацию и высокую степень неопределенности, наши оценки постоянно пересматриваются и будут пересматриваться по мере необходимости", - отмечает при этом МЭА.Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.Новак 9 мая комментировал динамику добычи нефти и ее переработки в РФ в мае. Он отмечал, что в начале месяца наблюдается рост по данным показателям по сравнению с апрелем и ожидается их частичное восстановление, ситуация в целом стабильна.
https://ria.ru/20220407/neft-1782207662.html
https://ria.ru/20220308/zapasy-1777183778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр новак, россия, мэа, опек, евросоюз, нефть
11:36 12.05.2022 (обновлено: 11:50 12.05.2022)
 
Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА

МЭА считает, что добыча нефти в России в этом году может упасть до минимума с 2004 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе агентства.
По оценке МЭА, в апреле добыча нефти и конденсата в России снизилась на 960 тысяч баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в сутки, из-за санкций и нехватки хранилищ, а в мае может упасть еще на 600 тысяч. По сравнению с февралем снижение в мае может составить 1,6 миллиона баррелей в сутки, в июне вырасти до 2 миллионов, в июле - до 3 миллионов, если санкции продолжат сдерживать покупателей или если ЕС введет эмбарго на нефть из РФ.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 06:02
Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА
"Если это подтвердится, среднегодовая добыча нефти (и конденсата в России - ред.) упадет до 9,6 миллиона баррелей в сутки, такой уровень в последний раз наблюдался в 2004 году", - сообщает МЭА.
По оценке агентства, добыча нефти и конденсата в России в 2021 году составила 10,87 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднесуточное производство жидких углеводородов в РФ может упасть почти на 1,3 миллиона баррелей в 2022 году. "Учитывая быстро меняющуюся ситуацию и высокую степень неопределенности, наши оценки постоянно пересматриваются и будут пересматриваться по мере необходимости", - отмечает при этом МЭА.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
Новак 9 мая комментировал динамику добычи нефти и ее переработки в РФ в мае. Он отмечал, что в начале месяца наблюдается рост по данным показателям по сравнению с апрелем и ожидается их частичное восстановление, ситуация в целом стабильна.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 20:30
Страны МЭА готовы поставить нефть из аварийных запасов для снижения цен
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияМЭАОПЕКЕвросоюзНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала