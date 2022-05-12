11:36 12.05.2022 (обновлено: 11:50 12.05.2022)
Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА
МЭА считает, что добыча нефти в России в этом году может упасть до минимума с 2004 года
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе агентства.
По оценке МЭА, в апреле добыча нефти и конденсата в России снизилась на 960 тысяч баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в сутки, из-за санкций и нехватки хранилищ, а в мае может упасть еще на 600 тысяч. По сравнению с февралем снижение в мае может составить 1,6 миллиона баррелей в сутки, в июне вырасти до 2 миллионов, в июле - до 3 миллионов, если санкции продолжат сдерживать покупателей или если ЕС введет эмбарго на нефть из РФ.
"Если это подтвердится, среднегодовая добыча нефти (и конденсата в России - ред.) упадет до 9,6 миллиона баррелей в сутки, такой уровень в последний раз наблюдался в 2004 году", - сообщает МЭА.
По оценке агентства, добыча нефти и конденсата в России в 2021 году составила 10,87 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднесуточное производство жидких углеводородов в РФ может упасть почти на 1,3 миллиона баррелей в 2022 году. "Учитывая быстро меняющуюся ситуацию и высокую степень неопределенности, наши оценки постоянно пересматриваются и будут пересматриваться по мере необходимости", - отмечает при этом МЭА.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
Новак 9 мая комментировал динамику добычи нефти и ее переработки в РФ в мае. Он отмечал, что в начале месяца наблюдается рост по данным показателям по сравнению с апрелем и ожидается их частичное восстановление, ситуация в целом стабильна.