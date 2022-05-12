https://ria.ru/20220512/neft-1788074907.html

Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА

Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА - РИА Новости, 12.05.2022

Россия сократит добычу нефти до минимума, считает МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:36

2022-05-12T11:36

2022-05-12T11:50

экономика

александр новак

россия

мэа

опек

евросоюз

нефть

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе агентства.По оценке МЭА, в апреле добыча нефти и конденсата в России снизилась на 960 тысяч баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в сутки, из-за санкций и нехватки хранилищ, а в мае может упасть еще на 600 тысяч. По сравнению с февралем снижение в мае может составить 1,6 миллиона баррелей в сутки, в июне вырасти до 2 миллионов, в июле - до 3 миллионов, если санкции продолжат сдерживать покупателей или если ЕС введет эмбарго на нефть из РФ."Если это подтвердится, среднегодовая добыча нефти (и конденсата в России - ред.) упадет до 9,6 миллиона баррелей в сутки, такой уровень в последний раз наблюдался в 2004 году", - сообщает МЭА.По оценке агентства, добыча нефти и конденсата в России в 2021 году составила 10,87 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднесуточное производство жидких углеводородов в РФ может упасть почти на 1,3 миллиона баррелей в 2022 году. "Учитывая быстро меняющуюся ситуацию и высокую степень неопределенности, наши оценки постоянно пересматриваются и будут пересматриваться по мере необходимости", - отмечает при этом МЭА.Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.Новак 9 мая комментировал динамику добычи нефти и ее переработки в РФ в мае. Он отмечал, что в начале месяца наблюдается рост по данным показателям по сравнению с апрелем и ожидается их частичное восстановление, ситуация в целом стабильна.

https://ria.ru/20220407/neft-1782207662.html

https://ria.ru/20220308/zapasy-1777183778.html

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экономика, александр новак, россия, мэа, опек, евросоюз, нефть