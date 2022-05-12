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МЭА сообщило о снижении мировой добычи нефти в апреле
МЭА сообщило о снижении мировой добычи нефти в апреле - РИА Новости, 12.05.2022
МЭА сообщило о снижении мировой добычи нефти в апреле
Мировая добыча нефти в апреле снизилась на 710 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом - до 98,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:25
2022-05-12T11:25
2022-05-12T11:35
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мировая добыча нефти в апреле снизилась на 710 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом - до 98,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА)."Поставки из России сократились в апреле примерно на 1 миллион баррелей в сутки, что привело к снижению мирового предложения на 710 тысяч баррелей в сутки, до 98,1 миллиона баррелей в сутки", - уточняется в докладе.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи.
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экономика, россия, опек
11:25 12.05.2022 (обновлено: 11:35 12.05.2022)
МЭА сообщило о снижении мировой добычи нефти в апреле
Мировая добыча нефти в апреле снизилась из-за сокращения поставок из России