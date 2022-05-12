https://ria.ru/20220512/neft-1788071963.html

МЭА сообщило о снижении мировой добычи нефти в апреле

МЭА сообщило о снижении мировой добычи нефти в апреле - РИА Новости, 12.05.2022

МЭА сообщило о снижении мировой добычи нефти в апреле

Мировая добыча нефти в апреле снизилась на 710 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом - до 98,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:25

2022-05-12T11:25

2022-05-12T11:35

экономика

россия

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мировая добыча нефти в апреле снизилась на 710 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом - до 98,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА)."Поставки из России сократились в апреле примерно на 1 миллион баррелей в сутки, что привело к снижению мирового предложения на 710 тысяч баррелей в сутки, до 98,1 миллиона баррелей в сутки", - уточняется в докладе.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи.

https://ria.ru/20220512/evropa-1788059246.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, опек