https://ria.ru/20220512/nato-1788105227.html

Вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции России, заявили в Вильнюсе

Вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции России, заявили в Вильнюсе - РИА Новости, 12.05.2022

Вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции России, заявили в Вильнюсе

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждает, что вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции России и оставит без защиты Калининградскую область. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:21

2022-05-12T13:21

2022-05-12T13:21

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арвидас анушаускас

калининградская область

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждает, что вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции России и оставит без защиты Калининградскую область."В военном смысле позиции России слабеют, и они это прекрасно понимают", - сказал Анушаускас журналистам. Его слова приводит tv3.lt. По утверждению Анушаускаса, после вступления Финляндии в НАТО для Литвы и стран Балтии открывается "северный путь" для прибытия подкрепления. "Это то, чего у Литвы и Балтийского региона не было. Через Финляндию из Норвегии", - сказал Анушаускас.По его словам, Калининградская область станет еще больше похожа на коридор. "Я думаю, что Калининградская область, которая была похожа на коридор, становится еще больше похожа на коридор и я думаю, что российские военные планировщики... увидят, что Калинградская область в таком случае не защищается и полностью блокируется", - сказал Анушаускас.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, россия, литва, арвидас анушаускас, калининградская область