Вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции России, заявили в Вильнюсе
Министр обороны Литвы Анушаускас: вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции России
© Фото : Андрей ЖуковскийМинистр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
© Фото : Андрей Жуковский
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждает, что вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции России и оставит без защиты Калининградскую область.
"В военном смысле позиции России слабеют, и они это прекрасно понимают", - сказал Анушаускас журналистам. Его слова приводит tv3.lt. По утверждению Анушаускаса, после вступления Финляндии в НАТО для Литвы и стран Балтии открывается "северный путь" для прибытия подкрепления. "Это то, чего у Литвы и Балтийского региона не было. Через Финляндию из Норвегии", - сказал Анушаускас.
По его словам, Калининградская область станет еще больше похожа на коридор. "Я думаю, что Калининградская область, которая была похожа на коридор, становится еще больше похожа на коридор и я думаю, что российские военные планировщики... увидят, что Калинградская область в таком случае не защищается и полностью блокируется", - сказал Анушаускас.
Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.