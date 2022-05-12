https://ria.ru/20220512/nato-1788101328.html

Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО

Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО

Дания поддержит быстрое присоединение Финляндии к НАТО, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:07

2022-05-12T13:07

2022-05-12T13:07

в мире

саули ниинисте

санна марин

дания

финляндия

нато

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ЦЮРИХ, 12 мая - РИА Новости. Дания поддержит быстрое присоединение Финляндии к НАТО, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО."Решительные заявления президента и премьер-министра Финляндии. Дания, конечно, будет искренне приветствовать Финляндию в НАТО… Дания сделает все возможное, чтобы поддержать быстрый процесс подачи заявки после официального заявления", - говорится в заявлении Фредериксен, опубликованном в Twitter правительства Дании.Премьер также добавила, что вступление Финляндии в НАТО укрепит альянс и общую безопасность.

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

дания

финляндия

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Ольга Маркова

в мире, саули ниинисте, санна марин, дания, финляндия, нато