https://ria.ru/20220512/nato-1788101328.html
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО
Дания поддержит быстрое присоединение Финляндии к НАТО, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:07
2022-05-12T13:07
2022-05-12T13:07
в мире
саули ниинисте
санна марин
дания
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нато
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ЦЮРИХ, 12 мая - РИА Новости. Дания поддержит быстрое присоединение Финляндии к НАТО, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО."Решительные заявления президента и премьер-министра Финляндии. Дания, конечно, будет искренне приветствовать Финляндию в НАТО… Дания сделает все возможное, чтобы поддержать быстрый процесс подачи заявки после официального заявления", - говорится в заявлении Фредериксен, опубликованном в Twitter правительства Дании.Премьер также добавила, что вступление Финляндии в НАТО укрепит альянс и общую безопасность.
https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саули ниинисте, санна марин, дания, финляндия, нато
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО
Премьер Фредериксен заявила, что Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО