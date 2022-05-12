Рейтинг@Mail.ru
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/nato-1788101328.html
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО
Дания поддержит быстрое присоединение Финляндии к НАТО, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:07
2022-05-12T13:07
в мире
саули ниинисте
санна марин
дания
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg
ЦЮРИХ, 12 мая - РИА Новости. Дания поддержит быстрое присоединение Финляндии к НАТО, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО."Решительные заявления президента и премьер-министра Финляндии. Дания, конечно, будет искренне приветствовать Финляндию в НАТО… Дания сделает все возможное, чтобы поддержать быстрый процесс подачи заявки после официального заявления", - говорится в заявлении Фредериксен, опубликованном в Twitter правительства Дании.Премьер также добавила, что вступление Финляндии в НАТО укрепит альянс и общую безопасность.
https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html
дания
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_cbcb6fb305ef28d893c81569673e0b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саули ниинисте, санна марин, дания, финляндия, нато
13:07 12.05.2022
 
Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО

Премьер Фредериксен заявила, что Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 12 мая - РИА Новости. Дания поддержит быстрое присоединение Финляндии к НАТО, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен.
Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО.
"Решительные заявления президента и премьер-министра Финляндии. Дания, конечно, будет искренне приветствовать Финляндию в НАТО… Дания сделает все возможное, чтобы поддержать быстрый процесс подачи заявки после официального заявления", - говорится в заявлении Фредериксен, опубликованном в Twitter правительства Дании.
Премьер также добавила, что вступление Финляндии в НАТО укрепит альянс и общую безопасность.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
13:03
История расширения НАТО
 
В миреСаули НиинистеСанна МаринДанияФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала