https://ria.ru/20220512/nato-1788100789.html

Песков: вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку мер безопасности

Песков: вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку мер безопасности - РИА Новости, 12.05.2022

Песков: вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку мер безопасности

Вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку Россией мер для обеспечения своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:05

2022-05-12T13:05

2022-05-12T13:05

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саули ниинисте

санна марин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку Россией мер для обеспечения своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, какой практический ответ можно ожидать от России после вступления Финляндии в НАТО, Песков отметил, что все будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к границам РФ."Разумеется, если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО, то есть НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", - сказал ПесковОн также отметил, что вопрос о том почему Финляндия изменила свою позицию и отказалась от внеблокового статуса, надо задавать властям этой страны."Вы знаете, что Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов", - добавил пресс-секретарь главы государства.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.

https://ria.ru/20220512/nato-1788089803.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/finlyandiya-1788062969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, финляндия, нато, евросоюз, саули ниинисте, санна марин, владимир путин, дмитрий песков