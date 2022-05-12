https://ria.ru/20220512/nato-1788100789.html
Песков: вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку мер безопасности
Песков: вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку мер безопасности - РИА Новости, 12.05.2022
Песков: вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку мер безопасности
Вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку Россией мер для обеспечения своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:05
2022-05-12T13:05
2022-05-12T13:05
в мире
россия
финляндия
нато
евросоюз
саули ниинисте
санна марин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76519/97/765199723_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_913a5bd9e945f1a66fb37d89da2a98bf.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку Россией мер для обеспечения своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, какой практический ответ можно ожидать от России после вступления Финляндии в НАТО, Песков отметил, что все будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к границам РФ."Разумеется, если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО, то есть НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", - сказал ПесковОн также отметил, что вопрос о том почему Финляндия изменила свою позицию и отказалась от внеблокового статуса, надо задавать властям этой страны."Вы знаете, что Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов", - добавил пресс-секретарь главы государства.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.
https://ria.ru/20220512/nato-1788089803.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/finlyandiya-1788062969.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76519/97/765199723_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c07cb433ffee4f3d4a5b1e57c0d87648.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, нато, евросоюз, саули ниинисте, санна марин, владимир путин, дмитрий песков
Песков: вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку мер безопасности
Песков: вхождение Финляндии в НАТО повлечет проработку Россией мер безопасности