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Глава Евросовета считает возможное вступление Финляндии в НАТО важным шагом - РИА Новости, 12.05.2022
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Глава Евросовета считает возможное вступление Финляндии в НАТО важным шагом
Глава Евросовета считает возможное вступление Финляндии в НАТО важным шагом - РИА Новости, 12.05.2022
Глава Евросовета считает возможное вступление Финляндии в НАТО важным шагом
Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что вступление Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Европе. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:42
2022-05-12T13:07
в мире
саули ниинисте
санна марин
финляндия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что вступление Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Европе.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.
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в мире, саули ниинисте, санна марин, финляндия, нато
12:42 12.05.2022 (обновлено: 13:07 12.05.2022)
 
Глава Евросовета считает возможное вступление Финляндии в НАТО важным шагом

Глава Евросовета Мишель: вступление Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что вступление Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Европе.
"Это исторический шаг, который внесет серьезный вклад в европейскую безопасность", - написал он в Twitter.
Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:38
В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для России
 
В миреСаули НиинистеСанна МаринФинляндияНАТО
 
 
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