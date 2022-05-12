https://ria.ru/20220512/nato-1788092818.html

Глава Евросовета считает возможное вступление Финляндии в НАТО важным шагом

Глава Евросовета считает возможное вступление Финляндии в НАТО важным шагом - РИА Новости, 12.05.2022

Глава Евросовета считает возможное вступление Финляндии в НАТО важным шагом

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что вступление Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Европе. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:42

2022-05-12T12:42

2022-05-12T13:07

в мире

саули ниинисте

санна марин

финляндия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что вступление Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Европе.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.

https://ria.ru/20220512/nato-1788089803.html

финляндия

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в мире, саули ниинисте, санна марин, финляндия, нато