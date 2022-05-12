https://ria.ru/20220512/nato-1788089803.html

В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для России

В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для России - РИА Новости, 12.05.2022

В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для России

Расширение и приближение НАТО к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным, вступление Финляндии в НАТО безусловно... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:38

2022-05-12T12:38

2022-05-12T15:05

в мире

финляндия

нато

россия

дмитрий песков

саули ниинисте

санна марин

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Расширение и приближение НАТО к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным, вступление Финляндии в НАТО безусловно угрожает безопасности России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно", — сказал он.На уточняющий вопрос, является ли вступление Финляндии в НАТО угрозой для России, Песков ответил: "Безусловно".На вопрос, рассматривались ли при начале спецоперации такие риски, что соседние страны могут вступить в НАТО в качестве реакции, Песков сказал, что "всегда рассматриваются и анализируются самые разные варианты".Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.

https://ria.ru/20220512/nato-1788092818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, нато, россия, дмитрий песков, саули ниинисте, санна марин