Рейтинг@Mail.ru
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/nato-1788063176.html
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России - РИА Новости, 12.05.2022
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России
Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну, заявил заместитель... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:49
2022-05-12T14:23
нато
россия
в мире
совет безопасности рф
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.По его словам, сейчас западные страны ведут "войну по доверенности": они накачивают Украину вооружениями, отправляют наемников и проводят специальные учения альянса рядом с российскими границами.В итоге это может привести к полномасштабному противостоянию, которое несет за собой риски."У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!" — заключил Медведев.Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/voyna-1788026545.html
https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, россия, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев
10:49 12.05.2022 (обновлено: 14:23 12.05.2022)
 
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России

Зампред Совбеза Медведев предупредил о риске ядерной войны при столкновении России и НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают. Причем цинизм западных "говорящих голов" становится все более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом", — написал чиновник в Telegram.

По его словам, сейчас западные страны ведут "войну по доверенности": они накачивают Украину вооружениями, отправляют наемников и проводят специальные учения альянса рядом с российскими границами.
В итоге это может привести к полномасштабному противостоянию, которое несет за собой риски.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
02:32
Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией
"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!" — заключил Медведев.
Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 18:53
Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая
 
НАТОРоссияВ миреСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала