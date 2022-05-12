https://ria.ru/20220512/nato-1788063176.html
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России - РИА Новости, 12.05.2022
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России
Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну, заявил заместитель... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:49
2022-05-12T10:49
2022-05-12T14:23
нато
россия
в мире
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.По его словам, сейчас западные страны ведут "войну по доверенности": они накачивают Украину вооружениями, отправляют наемников и проводят специальные учения альянса рядом с российскими границами.В итоге это может привести к полномасштабному противостоянию, которое несет за собой риски."У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!" — заключил Медведев.Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/voyna-1788026545.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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нато, россия, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев
10:49 12.05.2022 (обновлено: 14:23 12.05.2022)
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России
Зампред Совбеза Медведев предупредил о риске ядерной войны при столкновении России и НАТО
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают. Причем цинизм западных "говорящих голов" становится все более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом", — написал чиновник в Telegram.
По его словам, сейчас западные страны ведут "войну по доверенности": они накачивают Украину вооружениями, отправляют наемников и проводят специальные учения альянса рядом с российскими границами.
В итоге это может привести к полномасштабному противостоянию, которое несет за собой риски.
"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!" — заключил Медведев.
Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.