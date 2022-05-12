https://ria.ru/20220512/nato-1788029086.html

Финляндия и Швеция в скором времени подадут заявку в НАТО, сообщило СМИ

Финляндия и Швеция в скором времени подадут заявку в НАТО, сообщило СМИ - РИА Новости, 12.05.2022

Финляндия и Швеция в скором времени подадут заявку в НАТО, сообщило СМИ

НАТО ожидает, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в альянс "в ближайшие дни", и им быстро предоставят членство, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T04:20

2022-05-12T04:20

2022-05-12T05:16

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швеция

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. НАТО ожидает, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в альянс "в ближайшие дни", и им быстро предоставят членство, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.По словам источников агентства, во время ратификации их членства, которая займет год, альянс усилит присутствие в Северной Европе, нарастит количество учений. Помимо этого, возможна ротация сил США и Великобритании в Финляндии и Швеции.Источники в блоке заявили, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс одобрят либо на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня, либо еще до него. Некоторые дипломаты ожидают, что страны подадут заявки за несколько недель до саммита."Точных сроков нет. Мы не будем ждать саммита в Мадриде, если одобрения можно будет дать раньше", — сказал один из представителей альянса.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788028251.html

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в мире, финляндия, швеция, нато, мадрид