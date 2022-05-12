04:20 12.05.2022 (обновлено: 05:16 12.05.2022)
Финляндия и Швеция в скором времени подадут заявку в НАТО, сообщило СМИ
Рейтер: Финляндия и Швеция в скором времени подадут заявку на вступление в НАТО
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. НАТО ожидает, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в альянс "в ближайшие дни", и им быстро предоставят членство, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
"Да и да: они подадут заявку и им предоставят членство", — заявил агентству высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.
По словам источников агентства, во время ратификации их членства, которая займет год, альянс усилит присутствие в Северной Европе, нарастит количество учений. Помимо этого, возможна ротация сил США и Великобритании в Финляндии и Швеции.
Источники в блоке заявили, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс одобрят либо на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня, либо еще до него. Некоторые дипломаты ожидают, что страны подадут заявки за несколько недель до саммита.
"Точных сроков нет. Мы не будем ждать саммита в Мадриде, если одобрения можно будет дать раньше", — сказал один из представителей альянса.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.