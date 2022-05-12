https://ria.ru/20220512/nato-1788023192.html

Финляндия впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО

Финляндия впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Финляндия впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин совместно обнародуют свою позицию по возможному присоединению к оборонному... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T00:41

2022-05-12T00:41

2022-05-12T00:44

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — РИА Новости. Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин совместно обнародуют свою позицию по возможному присоединению к оборонному Североатлантическому альянсу.Совместная позиция президента и премьер-министра, вероятно, будет опубликована в пресс-релизе, поскольку премьер-министр Марин в настоящее время находится с официальным визитом в Японии, уточняет издание."Совместное заявление президента и премьер-министра в четверг станет первым официальным признаком того, что Финляндия подает заявку на вступление в НАТО", — говорится в сообщении.По данным газеты, парламентская группа "Центр" (партия входит в правительственную коалицию) объявит в четверг, что выступает за вступление Финляндии в НАТО. До сих пор партия лишь заявляла, что поддерживает политику правительства.Правящая Социал-демократическая партия под руководством Марин объявит о своей позиции в субботу.По данным издания, фактическое решение по заявке в Североатлантический альянс будет принято президентом и правительством в воскресенье, 15 мая.В понедельник данный вопрос обсудит финский парламент, и Финляндия проинформирует НАТО о том, что она готова получить приглашение стать членом организации, уточняет издание.И Финляндия, и Швеция стремятся к тому, чтобы страны подали заявки на вступление в НАТО совместно и как можно быстрее. Скорее всего, это произойдет в начале следующей недели, подчеркивает газета.

https://ria.ru/20220511/nato-1787966496.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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