https://ria.ru/20220512/nato-1788023192.html
Финляндия впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО
Финляндия впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Финляндия впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО
Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин совместно обнародуют свою позицию по возможному присоединению к оборонному... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:41
2022-05-12T00:41
2022-05-12T00:44
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — РИА Новости. Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин совместно обнародуют свою позицию по возможному присоединению к оборонному Североатлантическому альянсу.Совместная позиция президента и премьер-министра, вероятно, будет опубликована в пресс-релизе, поскольку премьер-министр Марин в настоящее время находится с официальным визитом в Японии, уточняет издание."Совместное заявление президента и премьер-министра в четверг станет первым официальным признаком того, что Финляндия подает заявку на вступление в НАТО", — говорится в сообщении.По данным газеты, парламентская группа "Центр" (партия входит в правительственную коалицию) объявит в четверг, что выступает за вступление Финляндии в НАТО. До сих пор партия лишь заявляла, что поддерживает политику правительства.Правящая Социал-демократическая партия под руководством Марин объявит о своей позиции в субботу.По данным издания, фактическое решение по заявке в Североатлантический альянс будет принято президентом и правительством в воскресенье, 15 мая.В понедельник данный вопрос обсудит финский парламент, и Финляндия проинформирует НАТО о том, что она готова получить приглашение стать членом организации, уточняет издание.И Финляндия, и Швеция стремятся к тому, чтобы страны подали заявки на вступление в НАТО совместно и как можно быстрее. Скорее всего, это произойдет в начале следующей недели, подчеркивает газета.
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в мире, финляндия, япония, швеция, нато, хельсинки
00:41 12.05.2022 (обновлено: 00:44 12.05.2022)
Финляндия впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО
Президент и премьер Финляндии впервые обнародуют официальную позицию страны по НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — РИА Новости. Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин совместно обнародуют свою позицию по возможному присоединению к оборонному Североатлантическому альянсу.
"Президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в четверг, в 10.00, совместно объявят свою позицию по НАТО", — пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию финского главы.
Совместная позиция президента и премьер-министра, вероятно, будет опубликована в пресс-релизе, поскольку премьер-министр Марин в настоящее время находится с официальным визитом в Японии
, уточняет издание.
"Совместное заявление президента и премьер-министра в четверг станет первым официальным признаком того, что Финляндия
подает заявку на вступление в НАТО
", — говорится в сообщении.
По данным газеты, парламентская группа "Центр" (партия входит в правительственную коалицию) объявит в четверг, что выступает за вступление Финляндии в НАТО. До сих пор партия лишь заявляла, что поддерживает политику правительства.
Правящая Социал-демократическая партия под руководством Марин объявит о своей позиции в субботу.
По данным издания, фактическое решение по заявке в Североатлантический альянс будет принято президентом и правительством в воскресенье, 15 мая.
В понедельник данный вопрос обсудит финский парламент, и Финляндия проинформирует НАТО о том, что она готова получить приглашение стать членом организации, уточняет издание.
И Финляндия, и Швеция
стремятся к тому, чтобы страны подали заявки на вступление в НАТО совместно и как можно быстрее. Скорее всего, это произойдет в начале следующей недели, подчеркивает газета.