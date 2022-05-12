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Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/nastuplenie-1788078065.html
Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск
Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск - РИА Новости, 12.05.2022
Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск
После освобождения Попасной силы Луганской народной республики развивают наступление к югу от города и на Лисичанск, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:49
2022-05-12T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
луганская народная республика
попасная
лисичанск
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. После освобождения Попасной силы Луганской народной республики развивают наступление к югу от города и на Лисичанск, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что Попасная полностью контролируется силами республики и Российской Федерации."Освободив город Попасная, подразделения Народной милиции ЛНР и союзных войск продолжают развивать наступление к югу от города и на Лисичанск, отрезая украинских боевиков (в Лисичанске и Северодонецке - ред.) от путей снабжения и не оставляя им места для маневра. Противник уже оттеснен за территорию Попасной", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
луганская народная республика
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60
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60
в мире, рамзан кадыров, владимир путин, луганская народная республика, попасная, лисичанск
11:49 12.05.2022
 
Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск

После освобождения Попасной силы ЛНР развивают наступление к югу от города и на Лисичанск

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. После освобождения Попасной силы Луганской народной республики развивают наступление к югу от города и на Лисичанск, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.
Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что Попасная полностью контролируется силами республики и Российской Федерации.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2022
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"Освободив город Попасная, подразделения Народной милиции ЛНР и союзных войск продолжают развивать наступление к югу от города и на Лисичанск, отрезая украинских боевиков (в Лисичанске и Северодонецке - ред.) от путей снабжения и не оставляя им места для маневра. Противник уже оттеснен за территорию Попасной", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

Военнослужащие едут на мотоцикле мимо разрушенных домов в городе Попасная
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

Женщина с кошкой в разрушенном частном секторе города Попасная
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

Пожар на рынке в городе Попасная
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

Поврежденная от обстрелов статуя на железнодорожном вокзале города Попасная
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

Мужчина в своем разрушенном доме в городе Попасная
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

Сгоревший гараж с автомобилем в частном секторе города Попасная
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

Женщина показывает поврежденную при обстрелах семейную икону в своем разрушенном доме в городе Попасная
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Разрушена городская инфраструктура.

Разрушенный рынок в городе Попасная
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Попасная располагается в западной части ЛНР.

Мужчина идет мимо разрушенных построек в частном секторе города Попасная
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

Разрушенный указатель города Попасная на въезде в город
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

Пожар на рынке в городе Попасная
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяЛисичанск
 
 
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