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Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск

Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск - РИА Новости, 12.05.2022

Силы ЛНР развивают наступление к югу от Попасной и на Лисичанск

После освобождения Попасной силы Луганской народной республики развивают наступление к югу от города и на Лисичанск, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:49

2022-05-12T11:49

2022-05-12T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

владимир путин

луганская народная республика

попасная

лисичанск

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. После освобождения Попасной силы Луганской народной республики развивают наступление к югу от города и на Лисичанск, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что Попасная полностью контролируется силами республики и Российской Федерации."Освободив город Попасная, подразделения Народной милиции ЛНР и союзных войск продолжают развивать наступление к югу от города и на Лисичанск, отрезая украинских боевиков (в Лисичанске и Северодонецке - ред.) от путей снабжения и не оставляя им места для маневра. Противник уже оттеснен за территорию Попасной", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

луганская народная республика

попасная

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, рамзан кадыров, владимир путин, луганская народная республика, попасная, лисичанск