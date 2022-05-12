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Бочкарев: 11 станций строят и реконструируют на МЦД-4 - РИА Новости, 12.05.2022
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Бочкарев: 11 станций строят и реконструируют на МЦД-4
Бочкарев: 11 станций строят и реконструируют на МЦД-4 - РИА Новости, 12.05.2022
Бочкарев: 11 станций строят и реконструируют на МЦД-4
В рамках создания четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) ведутся работы по реконструкции и строительству 11 станций, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:20
2022-05-12T11:20
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Недвижимость. В рамках создания четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) ведутся работы по реконструкции и строительству 11 станций, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В столице продолжается масштабная работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры будущего четвертого маршрута МЦД. С начала этого года завершено строительство первого этапа нового остановочного пункта Минская, а также реконструкция станции Толстопальцево", – отметил Бочкарев.Он добавил, что всего на МЦД-4 продолжаются работы на 11 станциях. Идет второй этап строительства станции Минская, возводятся новые остановочные пункты Поклонная, Кутузово и Камушки, на существующих платформах Каланчевская, Беговая и Белорусский вокзал проходит реконструкция.До конца года планируется завершить реконструкцию платформ Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково, сообщил заммэра.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
11:20 12.05.2022
 

Бочкарев: 11 станций строят и реконструируют на МЦД-4

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Недвижимость. В рамках создания четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) ведутся работы по реконструкции и строительству 11 станций, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В столице продолжается масштабная работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры будущего четвертого маршрута МЦД. С начала этого года завершено строительство первого этапа нового остановочного пункта Минская, а также реконструкция станции Толстопальцево", – отметил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Он добавил, что всего на МЦД-4 продолжаются работы на 11 станциях. Идет второй этап строительства станции Минская, возводятся новые остановочные пункты Поклонная, Кутузово и Камушки, на существующих платформах Каланчевская, Беговая и Белорусский вокзал проходит реконструкция.
До конца года планируется завершить реконструкцию платформ Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково, сообщил заммэра.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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