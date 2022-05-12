https://ria.ru/20220512/msta-s-1788084082.html

Минобороны показало кадры работы гаубиц "Мста-С" на Украине

Минобороны показало кадры работы гаубиц "Мста-С" на Украине - РИА Новости, 12.05.2022

Минобороны показало кадры работы гаубиц "Мста-С" на Украине

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" при выполнении огневых задач по уничтожению... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:12

2022-05-12T12:12

2022-05-12T12:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных украинских позиций в ходе специальной военной операции."Выполняем задачи по прикрытию воинских колонн, уничтожению бронированной техники, блокпостов. Артиллерия – бог войны, не зря же говорят", - сказал о работе расчета командир орудия Сергей.Артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.Расчетами самоходных гаубиц "Мста-С" огонь ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника.

https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html

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Кадры боевой работы гаубиц "Мста-С" по уничтожению позиций украинских войск Минобороны публикует кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских войск 2022-05-12T12:12 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы рф, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)