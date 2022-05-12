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Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
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Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве
Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве
Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:36
2022-05-12T16:36
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мосприрода
городское хозяйство москвы
москва
мусор
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды"."Сотрудники Мосприроды проведут новую природоохранную акцию "Чистый май". В последний весенний месяц состоится более 10 мероприятий по очистке природных территорий столицы от бытовых отходов и прочего сора", - говорится в сообщении.Отмечается, что 14 мая состоится плоггинг "Чистый май" в ландшафтном заказнике "Тропаревский", экологическая акция "Спасем реку Братовку" совместно с РХТУ имени Менделеева в природно-историческом парке "Тушинский", Алешкинский лес и акция на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". 15 мая пройдет уборка на территории природно-исторического парка "Москворецкий", а 16 мая состоится экологическая акция "Природа и Мы" в рамках акции "Чистый май" в Ландшафтном заказнике "Теплый Стан".Сообщается, что 18 мая уберут территорию комплексного заказника "Зеленоградский", 21 мая – речку Алешинку, территорию природного комплекса № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории", 22 мая – территорию природно-исторического парка "Москворецкий".
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, мусор
16:36 12.05.2022
 

Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкуборка мусора
уборка мусора - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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уборка мусора. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды".
"Сотрудники Мосприроды проведут новую природоохранную акцию "Чистый май". В последний весенний месяц состоится более 10 мероприятий по очистке природных территорий столицы от бытовых отходов и прочего сора", - говорится в сообщении.
Общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Отмечается, что 14 мая состоится плоггинг "Чистый май" в ландшафтном заказнике "Тропаревский", экологическая акция "Спасем реку Братовку" совместно с РХТУ имени Менделеева в природно-историческом парке "Тушинский", Алешкинский лес и акция на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". 15 мая пройдет уборка на территории природно-исторического парка "Москворецкий", а 16 мая состоится экологическая акция "Природа и Мы" в рамках акции "Чистый май" в Ландшафтном заказнике "Теплый Стан".
Сообщается, что 18 мая уберут территорию комплексного заказника "Зеленоградский", 21 мая – речку Алешинку, территорию природного комплекса № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории", 22 мая – территорию природно-исторического парка "Москворецкий".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаГородское хозяйство МосквыМоскваМусор
 
 
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