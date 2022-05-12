https://ria.ru/20220512/moskva-1788161795.html

Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве

Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве - РИА Новости, 12.05.2022

Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве

Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:36

2022-05-12T16:36

2022-05-12T16:36

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды"."Сотрудники Мосприроды проведут новую природоохранную акцию "Чистый май". В последний весенний месяц состоится более 10 мероприятий по очистке природных территорий столицы от бытовых отходов и прочего сора", - говорится в сообщении.Отмечается, что 14 мая состоится плоггинг "Чистый май" в ландшафтном заказнике "Тропаревский", экологическая акция "Спасем реку Братовку" совместно с РХТУ имени Менделеева в природно-историческом парке "Тушинский", Алешкинский лес и акция на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". 15 мая пройдет уборка на территории природно-исторического парка "Москворецкий", а 16 мая состоится экологическая акция "Природа и Мы" в рамках акции "Чистый май" в Ландшафтном заказнике "Теплый Стан".Сообщается, что 18 мая уберут территорию комплексного заказника "Зеленоградский", 21 мая – речку Алешинку, территорию природного комплекса № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории", 22 мая – территорию природно-исторического парка "Москворецкий".

https://realty.ria.ru/20220512/moskva-1787848329.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, мусор