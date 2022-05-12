https://ria.ru/20220512/moskva-1788161795.html
Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве
Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве
Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:36
2022-05-12T16:36
2022-05-12T16:36
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мосприрода
городское хозяйство москвы
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мусор
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды"."Сотрудники Мосприроды проведут новую природоохранную акцию "Чистый май". В последний весенний месяц состоится более 10 мероприятий по очистке природных территорий столицы от бытовых отходов и прочего сора", - говорится в сообщении.Отмечается, что 14 мая состоится плоггинг "Чистый май" в ландшафтном заказнике "Тропаревский", экологическая акция "Спасем реку Братовку" совместно с РХТУ имени Менделеева в природно-историческом парке "Тушинский", Алешкинский лес и акция на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". 15 мая пройдет уборка на территории природно-исторического парка "Москворецкий", а 16 мая состоится экологическая акция "Природа и Мы" в рамках акции "Чистый май" в Ландшафтном заказнике "Теплый Стан".Сообщается, что 18 мая уберут территорию комплексного заказника "Зеленоградский", 21 мая – речку Алешинку, территорию природного комплекса № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории", 22 мая – территорию природно-исторического парка "Москворецкий".
https://realty.ria.ru/20220512/moskva-1787848329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, мусор
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мероприятия по уборке природных территорий пройдут в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды".
"Сотрудники Мосприроды
проведут новую природоохранную акцию "Чистый май". В последний весенний месяц состоится более 10 мероприятий по очистке природных территорий столицы от бытовых отходов и прочего сора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 мая состоится плоггинг "Чистый май" в ландшафтном заказнике "Тропаревский", экологическая акция "Спасем реку Братовку" совместно с РХТУ имени Менделеева в природно-историческом парке "Тушинский", Алешкинский лес и акция на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". 15 мая пройдет уборка на территории природно-исторического парка "Москворецкий", а 16 мая состоится экологическая акция "Природа и Мы" в рамках акции "Чистый май" в Ландшафтном заказнике "Теплый Стан".
Сообщается, что 18 мая уберут территорию комплексного заказника "Зеленоградский", 21 мая – речку Алешинку, территорию природного комплекса № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории", 22 мая – территорию природно-исторического парка "Москворецкий".