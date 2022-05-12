https://ria.ru/20220512/moskva-1788160950.html

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 12.05.2022

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, в столице ожидается сильный дождь и гроза,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:34

2022-05-12T16:34

2022-05-12T16:34

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москва

мосводосток

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, в столице ожидается сильный дождь и гроза, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня и в ночь на 13 мая в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 19 миллиметров осадков – это почти 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.Кроме того, специалистами приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Уточняется, что бригады ГУП "Мосводосток" готовы к устранению возможных временных скоплений воды. В том числе, под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.Комплекс городского хозяйства попросил водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

https://realty.ria.ru/20220512/naberezhnaya-1788058208.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, погода, гроза