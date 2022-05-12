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Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 12.05.2022
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Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 12.05.2022
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, в столице ожидается сильный дождь и гроза,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:34
2022-05-12T16:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
погода
гроза
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, в столице ожидается сильный дождь и гроза, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня и в ночь на 13 мая в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 19 миллиметров осадков – это почти 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.Кроме того, специалистами приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Уточняется, что бригады ГУП "Мосводосток" готовы к устранению возможных временных скоплений воды. В том числе, под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.Комплекс городского хозяйства попросил водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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москва, мосводосток, погода, гроза
16:34 12.05.2022
 

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, в столице ожидается сильный дождь и гроза, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня и в ночь на 13 мая в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 19 миллиметров осадков – это почти 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.
Кроме того, специалистами приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
Уточняется, что бригады ГУП "Мосводосток" готовы к устранению возможных временных скоплений воды. В том числе, под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Комплекс городского хозяйства попросил водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
"Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокПогодаГроза
 
 
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