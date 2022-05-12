https://ria.ru/20220512/moskva-1788160950.html
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 12.05.2022
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, в столице ожидается сильный дождь и гроза,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:34
2022-05-12T16:34
2022-05-12T16:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
погода
гроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_1e793e7b3dc80eb1785b28e10b2b8fec.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, в столице ожидается сильный дождь и гроза, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня и в ночь на 13 мая в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 19 миллиметров осадков – это почти 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.Кроме того, специалистами приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Уточняется, что бригады ГУП "Мосводосток" готовы к устранению возможных временных скоплений воды. В том числе, под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.Комплекс городского хозяйства попросил водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
https://realty.ria.ru/20220512/naberezhnaya-1788058208.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_80ea7d3cc528fb393be2c4415d781999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, погода, гроза
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, в столице ожидается сильный дождь и гроза, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня и в ночь на 13 мая в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 19 миллиметров осадков – это почти 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.
Кроме того, специалистами приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
Уточняется, что бригады ГУП "Мосводосток
" готовы к устранению возможных временных скоплений воды. В том числе, под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Комплекс городского хозяйства попросил водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
"Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.