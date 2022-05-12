https://ria.ru/20220512/moskva-1788043875.html

В Москве стартовало благоустройство переулков Арбата и Хамовников

В Москве стартовало благоустройство переулков Арбата и Хамовников - РИА Новости, 12.05.2022

В Москве стартовало благоустройство переулков Арбата и Хамовников

Работы по благоустройству исторических переулков районов Арбат и Хамовники стартовали в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:05

2022-05-12T09:05

2022-05-12T09:05

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москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству исторических переулков районов Арбат и Хамовники стартовали в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия проведем максимально бережно, наша главная задача - добавить территории комфорта и функциональности", - сказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства дополнили, что благоустройство ведется в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.Сообщается, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, организованы удобные и безопасные проходы.По словам заммэра, ранее в переулках были выполнены работы по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей, завершено устройство кабельной канализации протяженностью 4,8 тысячи метров и системы водостока. Ведутся работы по замене бордюрного камня и тротуарных покрытий, устройству закладных элементов для опор освещения."В рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц расширим, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведем реставрацию старинных ограждений", - подчеркнул Бирюков.В переулках поменяют асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроят "лежачие полицейские", для парковок отведут специальные "карманы". Также там откроют четыре точки проката велосипедов и самокатов, оборудуют более 60 велопарковок."Установим более 500 фонарей и уличных торшеров, на озелененных и дворовых территориях разместим ландшафтные фонари и декоративную подсветку зеленых насаждений. Приведем в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, территории у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя", - рассказал заммэра.Также для удобства горожан поставят почти 250 лавочек различного дизайна и 25 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этих районах.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что, как и в других проектах по благоустройству, запланированы работы по озеленению: в переулках высадят взрослые деревья и кустарники, обустроят газоны общей площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников.

https://ria.ru/20220429/blagoustroystvo-1786073639.html

https://ria.ru/20220503/blagoustroystvo-1786631608.html

https://ria.ru/20220504/blagoustroystvo-1786741139.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков