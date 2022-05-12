https://ria.ru/20220512/moskva-1788043875.html
В Москве стартовало благоустройство переулков Арбата и Хамовников
В Москве стартовало благоустройство переулков Арбата и Хамовников - РИА Новости, 12.05.2022
В Москве стартовало благоустройство переулков Арбата и Хамовников
Работы по благоустройству исторических переулков районов Арбат и Хамовники стартовали в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:05
2022-05-12T09:05
2022-05-12T09:05
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москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству исторических переулков районов Арбат и Хамовники стартовали в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия проведем максимально бережно, наша главная задача - добавить территории комфорта и функциональности", - сказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства дополнили, что благоустройство ведется в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.Сообщается, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, организованы удобные и безопасные проходы.По словам заммэра, ранее в переулках были выполнены работы по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей, завершено устройство кабельной канализации протяженностью 4,8 тысячи метров и системы водостока. Ведутся работы по замене бордюрного камня и тротуарных покрытий, устройству закладных элементов для опор освещения."В рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц расширим, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведем реставрацию старинных ограждений", - подчеркнул Бирюков.В переулках поменяют асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроят "лежачие полицейские", для парковок отведут специальные "карманы". Также там откроют четыре точки проката велосипедов и самокатов, оборудуют более 60 велопарковок."Установим более 500 фонарей и уличных торшеров, на озелененных и дворовых территориях разместим ландшафтные фонари и декоративную подсветку зеленых насаждений. Приведем в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, территории у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя", - рассказал заммэра.Также для удобства горожан поставят почти 250 лавочек различного дизайна и 25 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этих районах.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что, как и в других проектах по благоустройству, запланированы работы по озеленению: в переулках высадят взрослые деревья и кустарники, обустроят газоны общей площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников.
https://ria.ru/20220429/blagoustroystvo-1786073639.html
https://ria.ru/20220503/blagoustroystvo-1786631608.html
https://ria.ru/20220504/blagoustroystvo-1786741139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
В Москве стартовало благоустройство переулков Арбата и Хамовников
Бирюков: в Москве стартовало благоустройство исторических переулков Арбата и Хамовников
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству исторических переулков районов Арбат и Хамовники стартовали в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия проведем максимально бережно, наша главная задача - добавить территории комфорта и функциональности", - сказал Бирюков
.
В комплексе городского хозяйства дополнили, что благоустройство ведется в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.
Сообщается, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, организованы удобные и безопасные проходы.
По словам заммэра, ранее в переулках были выполнены работы по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей, завершено устройство кабельной канализации протяженностью 4,8 тысячи метров и системы водостока. Ведутся работы по замене бордюрного камня и тротуарных покрытий, устройству закладных элементов для опор освещения.
"В рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц расширим, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведем реставрацию старинных ограждений", - подчеркнул Бирюков.
В переулках поменяют асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроят "лежачие полицейские", для парковок отведут специальные "карманы". Также там откроют четыре точки проката велосипедов и самокатов, оборудуют более 60 велопарковок.
"Установим более 500 фонарей и уличных торшеров, на озелененных и дворовых территориях разместим ландшафтные фонари и декоративную подсветку зеленых насаждений. Приведем в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, территории у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя", - рассказал заммэра.
Также для удобства горожан поставят почти 250 лавочек различного дизайна и 25 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этих районах.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что, как и в других проектах по благоустройству, запланированы работы по озеленению: в переулках высадят взрослые деревья и кустарники, обустроят газоны общей площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников.