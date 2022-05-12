https://ria.ru/20220512/moryaki-1788119880.html

Москалькова сообщила о новых российских моряках, удерживаемых на Украине

Москалькова сообщила о новых российских моряках, удерживаемых на Украине - РИА Новости, 12.05.2022

Москалькова сообщила о новых российских моряках, удерживаемых на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что поступила информация о новых гражданских моряках из России, удерживаемых на Украине. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:22

2022-05-12T14:22

2022-05-12T17:52

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

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ВЛАДИМИР, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что поступила информация о новых гражданских моряках из России, удерживаемых на Украине."К нам поступило ещё сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. По моим данным, их больше 80 сегодня. Диалог продолжается об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне", - сообщила Москалькова журналистам. В пресс-службе омбудсмена уточнили РИА Новости, что на имя уполномоченного по правам человека всего обратились 73 гражданских моряка, которые удерживаются на территории Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782977303.html

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Кирилл Волков

татьяна москалькова, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр