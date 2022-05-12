https://ria.ru/20220512/monument-1788166659.html

В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе трех стран

В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе трех стран - РИА Новости, 12.05.2022

В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе трех стран

Черниговская областная администрация подготовит документы для демонтажа монумента "Три сестры", расположенного в селе Сеньковка на границе Украины, России и... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:50

2022-05-12T16:50

2022-05-12T16:59

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Черниговская областная администрация подготовит документы для демонтажа монумента "Три сестры", расположенного в селе Сеньковка на границе Украины, России и Белоруссии и посвященного дружбе народов трех государств, сообщили в областной государственной администрации Черниговской области."В областной администрации будут готовить пакет документов для снятия с учета в качестве памятника истории местного значения монумента в Сеньковке, посвященного дружбе народов Украины, России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте админстрации. В администрации отметили, что эта процедура необходима для последующего демонтажа монумента.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786327672.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, белоруссия, черниговская область, ситуация в днр и лнр