https://ria.ru/20220512/monument-1788166659.html
В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе трех стран
В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе трех стран - РИА Новости, 12.05.2022
В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе трех стран
Черниговская областная администрация подготовит документы для демонтажа монумента "Три сестры", расположенного в селе Сеньковка на границе Украины, России и... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:50
2022-05-12T16:50
2022-05-12T16:59
специальная военная операция на украине
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черниговская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Черниговская областная администрация подготовит документы для демонтажа монумента "Три сестры", расположенного в селе Сеньковка на границе Украины, России и Белоруссии и посвященного дружбе народов трех государств, сообщили в областной государственной администрации Черниговской области."В областной администрации будут готовить пакет документов для снятия с учета в качестве памятника истории местного значения монумента в Сеньковке, посвященного дружбе народов Украины, России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте админстрации. В администрации отметили, что эта процедура необходима для последующего демонтажа монумента.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786327672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, белоруссия, черниговская область, ситуация в днр и лнр
16:50 12.05.2022 (обновлено: 16:59 12.05.2022)
В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе трех стран
В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе с Россией и Белоруссией