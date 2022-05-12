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В Сирии установили монумент Герою России Роману Филипову - РИА Новости, 12.05.2022
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В Сирии установили монумент Герою России Роману Филипову
В Сирии установили монумент Герою России Роману Филипову - РИА Новости, 12.05.2022
В Сирии установили монумент Герою России Роману Филипову
Монумент Герою России Роману Филипову, погибшему в Сирии, открыли на месте его последнего боя. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T05:11
2022-05-12T05:11
россия
сирия
идлиб (мухафаза)
су-25
в мире
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ИДЛИБ (Сирия), 12 мая — РИА Новости. Монумент Герою России Роману Филипову, погибшему в Сирии, открыли на месте его последнего боя.Штурмовик Су-25 майора Филипова в 2018 году сбили ракетой террористы, когда он облетал зону деэскалации Идлиб. Летчик до последнего пытался держать штурмовик в воздухе и успел доложить командованию об атаке. После катапультирования Филипов приземлился в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб. До последних минут жизни он вел неравный бой из штатного оружия и не подпускал террористов. Окруженный боевиками, когда расстояние до них сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Ранее на месте его гибели установили памятную доску."Это наша обязанность. Это наш святой долг чтить память таких людей. Тех людей, которые безмерно подняли авторитет офицерского корпуса России во всем мире. Я горжусь тем, что сегодня недалеко от линии боевого соприкосновения, несмотря на все, нам удалось провести это мероприятие", — сказал журналистам военный российской группировки войск в Сирии полковник Андрей Федоров.Для создания мемориала место у большого камня, где погиб Филипов, облагородили: выложили брусчатку, установили флагшток, на котором подняли российский триколор."Этой идее несколько лет. Еще группы советников, которые были здесь раньше, начали это место "окультуривать", делать его памятным. На обратной стороне камня, на непосредственном месте гибели майора Романа Филипова есть памятная табличка. Но в ознаменование 77-й годовщины Победы появилась уже идея создать капитальный монумент", — добавил Федоров.Установка монумента до недавнего времени была невозможна из-за близости позиций боевиков, сейчас они отошли под давлением российской группировки и сирийских военных.Мероприятие завершилось минутой молчания, возложением венков и салютом в честь Героя России.
https://ria.ru/20220510/kaliningrad-1787809910.html
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россия
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россия, сирия, идлиб (мухафаза), су-25, в мире
05:11 12.05.2022
 
В Сирии установили монумент Герою России Роману Филипову

Монумент Герою России Роману Филипову установили на месте его гибели в Сирии

© РИА НовостиМесто гибели летчика Романа Филипова в Сирии
Место гибели летчика Романа Филипова в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости
Место гибели летчика Романа Филипова в Сирии. Архивное фото
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ИДЛИБ (Сирия), 12 мая — РИА Новости. Монумент Герою России Роману Филипову, погибшему в Сирии, открыли на месте его последнего боя.
Штурмовик Су-25 майора Филипова в 2018 году сбили ракетой террористы, когда он облетал зону деэскалации Идлиб. Летчик до последнего пытался держать штурмовик в воздухе и успел доложить командованию об атаке. После катапультирования Филипов приземлился в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб. До последних минут жизни он вел неравный бой из штатного оружия и не подпускал террористов. Окруженный боевиками, когда расстояние до них сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Ранее на месте его гибели установили памятную доску.
"Это наша обязанность. Это наш святой долг чтить память таких людей. Тех людей, которые безмерно подняли авторитет офицерского корпуса России во всем мире. Я горжусь тем, что сегодня недалеко от линии боевого соприкосновения, несмотря на все, нам удалось провести это мероприятие", — сказал журналистам военный российской группировки войск в Сирии полковник Андрей Федоров.
Для создания мемориала место у большого камня, где погиб Филипов, облагородили: выложили брусчатку, установили флагшток, на котором подняли российский триколор.
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"Этой идее несколько лет. Еще группы советников, которые были здесь раньше, начали это место "окультуривать", делать его памятным. На обратной стороне камня, на непосредственном месте гибели майора Романа Филипова есть памятная табличка. Но в ознаменование 77-й годовщины Победы появилась уже идея создать капитальный монумент", — добавил Федоров.
Установка монумента до недавнего времени была невозможна из-за близости позиций боевиков, сейчас они отошли под давлением российской группировки и сирийских военных.
Мероприятие завершилось минутой молчания, возложением венков и салютом в честь Героя России.
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