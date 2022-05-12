https://ria.ru/20220512/moldaviya-1788134014.html

Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство

Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство - РИА Новости, 12.05.2022

Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство

Экс-президент Молдавии Владимир Воронин на заседании парламента предложил правящей партии "Действие и солидарность" заменить состав правительства из-за... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:05

2022-05-12T15:05

2022-05-12T15:05

в мире

молдавия

владимир воронин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736658281_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4385cf5066c6245c44b518e6a64f9e46.jpg

КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин на заседании парламента предложил правящей партии "Действие и солидарность" заменить состав правительства из-за экономических проблем.В среду стало известно, что уровень годовой инфляции в Молдавии достиг рекордного уровня в 27,07%. Кроме того, страна столкнулась с энергетическим и экономическим кризисом из-за наплыва беженцев с Украины."Вина ложится на правительство, обращаюсь к коллегам из партии "Действие и солидарность": не думаете, что пришло время сменить это правительство, потому что вы в спешке назначили "сбор блатных и шайку нищих"?! Будьте более храбрыми, патриотичными, а мы вас поддержим, мы давно этого хотим, только предоставьте нам эту возможность", - сказал Воронин.Спикер парламента и исполняющий обязанности главы правящей партии Игорь Гросу отметил, что Воронин не в том положении, чтобы давать советы. Он добавил, что о возможной смене правительства, если будет принято подобное решение, Воронин узнает из прессы.Правительство Молдавии во главе с Натальей Гаврилицей было назначено в августе 2021 года.

https://ria.ru/20220511/moldaviya-1788004249.html

https://ria.ru/20220511/moldaviya-1788003194.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, владимир воронин