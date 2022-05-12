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Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство - РИА Новости, 12.05.2022
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Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство
Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство - РИА Новости, 12.05.2022
Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин на заседании парламента предложил правящей партии "Действие и солидарность" заменить состав правительства из-за... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:05
2022-05-12T15:05
в мире
молдавия
владимир воронин
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин на заседании парламента предложил правящей партии "Действие и солидарность" заменить состав правительства из-за экономических проблем.В среду стало известно, что уровень годовой инфляции в Молдавии достиг рекордного уровня в 27,07%. Кроме того, страна столкнулась с энергетическим и экономическим кризисом из-за наплыва беженцев с Украины."Вина ложится на правительство, обращаюсь к коллегам из партии "Действие и солидарность": не думаете, что пришло время сменить это правительство, потому что вы в спешке назначили "сбор блатных и шайку нищих"?! Будьте более храбрыми, патриотичными, а мы вас поддержим, мы давно этого хотим, только предоставьте нам эту возможность", - сказал Воронин.Спикер парламента и исполняющий обязанности главы правящей партии Игорь Гросу отметил, что Воронин не в том положении, чтобы давать советы. Он добавил, что о возможной смене правительства, если будет принято подобное решение, Воронин узнает из прессы.Правительство Молдавии во главе с Натальей Гаврилицей было назначено в августе 2021 года.
https://ria.ru/20220511/moldaviya-1788004249.html
https://ria.ru/20220511/moldaviya-1788003194.html
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в мире, молдавия, владимир воронин
15:05 12.05.2022
 
Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство

Экс-президент Молдавии Воронин предложил правящей партии сменить правительство

© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Воронин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин на заседании парламента предложил правящей партии "Действие и солидарность" заменить состав правительства из-за экономических проблем.
В среду стало известно, что уровень годовой инфляции в Молдавии достиг рекордного уровня в 27,07%. Кроме того, страна столкнулась с энергетическим и экономическим кризисом из-за наплыва беженцев с Украины.
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"Вина ложится на правительство, обращаюсь к коллегам из партии "Действие и солидарность": не думаете, что пришло время сменить это правительство, потому что вы в спешке назначили "сбор блатных и шайку нищих"?! Будьте более храбрыми, патриотичными, а мы вас поддержим, мы давно этого хотим, только предоставьте нам эту возможность", - сказал Воронин.
Спикер парламента и исполняющий обязанности главы правящей партии Игорь Гросу отметил, что Воронин не в том положении, чтобы давать советы. Он добавил, что о возможной смене правительства, если будет принято подобное решение, Воронин узнает из прессы.
Правительство Молдавии во главе с Натальей Гаврилицей было назначено в августе 2021 года.
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