01:25 12.05.2022 (обновлено: 01:28 12.05.2022)
Пушков заявил о попытках Кишинева присоединить Молдавию к Румынии
Сенатор Пушков: молдавская элита пытается добиться присоединения страны к Румынии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Представители молдавских властей безуспешно пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, написал в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.
Так политик прокомментировал данные опросов, показывающие, что больше половины жителей бывшей советской республики выступают против отказа от независимости страны.
"Прорумынская элита Молдавии не может добиться хотя бы видимости нужного ей большинства для начала процесса присоединения страны к Румынии", — заявил Пушков.
Политик отметил, что хотя унионисты смогли склонить на свою сторону некоторую долю населения бывшей советской республики, большая часть жителей понимает, что в случае вхождения Молдавии в состав Румынии, ныне независимое государство превратится в глубокую провинцию другой страны.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах существуют сторонники идеи унионизма — объединения Молдавии как государства. По данным социологических опросов, более 50 процентов населения бывшей советской республики против такого расклада.
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