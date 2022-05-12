https://ria.ru/20220512/moldaviya-1788025010.html

Пушков заявил о попытках Кишинева присоединить Молдавию к Румынии

Пушков заявил о попытках Кишинева присоединить Молдавию к Румынии - РИА Новости, 12.05.2022

Пушков заявил о попытках Кишинева присоединить Молдавию к Румынии

Представители молдавских властей безуспешно пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, написал в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T01:25

2022-05-12T01:25

2022-05-12T01:28

в мире

молдавия

румыния

кишинев

алексей пушков

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Представители молдавских властей безуспешно пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, написал в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.Так политик прокомментировал данные опросов, показывающие, что больше половины жителей бывшей советской республики выступают против отказа от независимости страны.Политик отметил, что хотя унионисты смогли склонить на свою сторону некоторую долю населения бывшей советской республики, большая часть жителей понимает, что в случае вхождения Молдавии в состав Румынии, ныне независимое государство превратится в глубокую провинцию другой страны.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах существуют сторонники идеи унионизма — объединения Молдавии как государства. По данным социологических опросов, более 50 процентов населения бывшей советской республики против такого расклада.

https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785899666.html

молдавия

румыния

кишинев

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, алексей пушков