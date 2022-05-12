18:22 12.05.2022 (обновлено: 19:31 12.05.2022)
В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами
В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами, брошенный при отступлении
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗапрещенные противопехотные мины, найденные на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Запрещенные противопехотные мины, найденные на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украина грубо нарушает Конвенцию о запрете противопехотных мин, о чем свидетельствуют найденные в Мариуполе склады с боеприпасами, заявил глава российской делегации Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
"На освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе найден целый склад с МОН-50 и МОН-90, брошенный украинскими националистами при отступлении", — рассказал он во время выступления на 1009-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Это ложь. Возмущены очередным красноречивым примером того, как украинские официальные представители годами вводят в заблуждение международные площадки в Вене и Женеве", — заключил он.
В начале марта войска Луганской народной республики сообщили об обнаружении в освобожденных районах боеприпасов, запрещенных Оттавской конвенцией. Речь идет об осколочных заградительных минах и противопехотных минах кругового поражения. Кроме того, в апреле один из военнослужащих Народной милиции ЛНР рассказал, что при обстрелах города Попасная в Донбассе ВСУ использовали кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
В 1997 году в Оттаве была подписана Конвенция о запрете на применение, накопление и производство противопехотных мин. Украина присоединилась к ней в 2005 году.