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В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами - РИА Новости, 12.05.2022
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https://ria.ru/20220512/miny-1788189925.html
В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами
В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами - РИА Новости, 12.05.2022
В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами
Украина грубо нарушает Конвенцию о запрете противопехотных мин, о чем свидетельствуют найденные в Мариуполе склады с боеприпасами, заявил глава российской... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:22
2022-05-12T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
россия
австрия
вена
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украина грубо нарушает Конвенцию о запрете противопехотных мин, о чем свидетельствуют найденные в Мариуполе склады с боеприпасами, заявил глава российской делегации Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.По словам Гаврилова, Киев в течение нескольких лет убеждал участников ОБСЕ в транспарентном и добросовестном выполнении обязательств по Оттавской конвенции, а также в том, что украинские военные не применяют указанные боеприпасы."Это ложь. Возмущены очередным красноречивым примером того, как украинские официальные представители годами вводят в заблуждение международные площадки в Вене и Женеве", — заключил он.В начале марта войска Луганской народной республики сообщили об обнаружении в освобожденных районах боеприпасов, запрещенных Оттавской конвенцией. Речь идет об осколочных заградительных минах и противопехотных минах кругового поражения. Кроме того, в апреле один из военнослужащих Народной милиции ЛНР рассказал, что при обстрелах города Попасная в Донбассе ВСУ использовали кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".В 1997 году в Оттаве была подписана Конвенция о запрете на применение, накопление и производство противопехотных мин. Украина присоединилась к ней в 2005 году.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
https://ria.ru/20220511/mariupol-1787944742.html
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в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, россия, австрия, вена, константин гаврилов, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:22 12.05.2022 (обновлено: 19:31 12.05.2022)
 
В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами

В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами, брошенный при отступлении

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗапрещенные противопехотные мины, найденные на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Запрещенные противопехотные мины, найденные на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Запрещенные противопехотные мины, найденные на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украина грубо нарушает Конвенцию о запрете противопехотных мин, о чем свидетельствуют найденные в Мариуполе склады с боеприпасами, заявил глава российской делегации Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
"На освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе найден целый склад с МОН-50 и МОН-90, брошенный украинскими националистами при отступлении", — рассказал он во время выступления на 1009-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По словам Гаврилова, Киев в течение нескольких лет убеждал участников ОБСЕ в транспарентном и добросовестном выполнении обязательств по Оттавской конвенции, а также в том, что украинские военные не применяют указанные боеприпасы.
"Это ложь. Возмущены очередным красноречивым примером того, как украинские официальные представители годами вводят в заблуждение международные площадки в Вене и Женеве", — заключил он.
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В начале марта войска Луганской народной республики сообщили об обнаружении в освобожденных районах боеприпасов, запрещенных Оттавской конвенцией. Речь идет об осколочных заградительных минах и противопехотных минах кругового поражения. Кроме того, в апреле один из военнослужащих Народной милиции ЛНР рассказал, что при обстрелах города Попасная в Донбассе ВСУ использовали кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
В 1997 году в Оттаве была подписана Конвенция о запрете на применение, накопление и производство противопехотных мин. Украина присоединилась к ней в 2005 году.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияАвстрияВенаКонстантин ГавриловДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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