https://ria.ru/20220512/miny-1788189925.html

В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами

В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами - РИА Новости, 12.05.2022

В Мариуполе нашли склад с запрещенными противопехотными минами

Украина грубо нарушает Конвенцию о запрете противопехотных мин, о чем свидетельствуют найденные в Мариуполе склады с боеприпасами, заявил глава российской... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:22

2022-05-12T18:22

2022-05-12T19:31

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

украина

вооруженные силы украины

россия

австрия

вена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788195587_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_6313473dd61fbbc24378e6ee581b937c.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украина грубо нарушает Конвенцию о запрете противопехотных мин, о чем свидетельствуют найденные в Мариуполе склады с боеприпасами, заявил глава российской делегации Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.По словам Гаврилова, Киев в течение нескольких лет убеждал участников ОБСЕ в транспарентном и добросовестном выполнении обязательств по Оттавской конвенции, а также в том, что украинские военные не применяют указанные боеприпасы."Это ложь. Возмущены очередным красноречивым примером того, как украинские официальные представители годами вводят в заблуждение международные площадки в Вене и Женеве", — заключил он.В начале марта войска Луганской народной республики сообщили об обнаружении в освобожденных районах боеприпасов, запрещенных Оттавской конвенцией. Речь идет об осколочных заградительных минах и противопехотных минах кругового поражения. Кроме того, в апреле один из военнослужащих Народной милиции ЛНР рассказал, что при обстрелах города Попасная в Донбассе ВСУ использовали кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".В 1997 году в Оттаве была подписана Конвенция о запрете на применение, накопление и производство противопехотных мин. Украина присоединилась к ней в 2005 году.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

https://ria.ru/20220511/mariupol-1787944742.html

мариуполь

украина

россия

австрия

вена

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, россия, австрия, вена, константин гаврилов, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр