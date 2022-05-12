https://ria.ru/20220512/minpromtorg-1788193164.html
Чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен
Чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен - РИА Новости, 12.05.2022
Чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен
Чековая лента в России подешевела на фоне снижения курса евро и доллара, мощности по её производству в стране превышают потребности внутреннего рынка, заявил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:37
2022-05-12T18:37
2022-05-12T19:00
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чековая лента в России подешевела на фоне снижения курса евро и доллара, мощности по её производству в стране превышают потребности внутреннего рынка, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тысяч тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тысяч тонн в месяц. Таким образом, уже сейчас мы можем производить данного товара намного больше, чем текущая потребность внутреннего рынка в нем", - передает его слова пресс-служба министерства.Он также уточнил, что на сегодняшний момент в стране работают шесть крупных предприятий-производителей чековой ленты."В настоящее время у производителей чековой ленты имеются внушительные запасы сырья, а также отмечается снижение отгрузочной стоимости на готовую продукцию вследствие снижения курса евро и доллара", - добавил Евтухов.В начале апреля Минпромторг фиксировал подорожание данной продукции в 2-3 раза, кроме того, в некоторых регионах наблюдался дефицит. По данным министерства, такая тенденция была связана с использованием компаниями импортной чековой ленты.
https://ria.ru/20220510/ekonomika-1787730923.html
https://ria.ru/20220430/import-1786306206.html
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
18:37 12.05.2022 (обновлено: 19:00 12.05.2022)
Чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен
Евтухов: чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен в достаточных объемах