https://ria.ru/20220512/minpromtorg-1788193164.html

Чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен

Чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен - РИА Новости, 12.05.2022

Чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен

Чековая лента в России подешевела на фоне снижения курса евро и доллара, мощности по её производству в стране превышают потребности внутреннего рынка, заявил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:37

2022-05-12T18:37

2022-05-12T19:00

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чековая лента в России подешевела на фоне снижения курса евро и доллара, мощности по её производству в стране превышают потребности внутреннего рынка, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тысяч тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тысяч тонн в месяц. Таким образом, уже сейчас мы можем производить данного товара намного больше, чем текущая потребность внутреннего рынка в нем", - передает его слова пресс-служба министерства.Он также уточнил, что на сегодняшний момент в стране работают шесть крупных предприятий-производителей чековой ленты."В настоящее время у производителей чековой ленты имеются внушительные запасы сырья, а также отмечается снижение отгрузочной стоимости на готовую продукцию вследствие снижения курса евро и доллара", - добавил Евтухов.В начале апреля Минпромторг фиксировал подорожание данной продукции в 2-3 раза, кроме того, в некоторых регионах наблюдался дефицит. По данным министерства, такая тенденция была связана с использованием компаниями импортной чековой ленты.

https://ria.ru/20220510/ekonomika-1787730923.html

https://ria.ru/20220430/import-1786306206.html

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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)