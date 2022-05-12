https://ria.ru/20220512/minoborony-1788064825.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 164 украинских самолета
ВС России за время спецоперации уничтожили 164 украинских самолета - РИА Новости, 12.05.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 164 украинских самолета
Российские военные за время проведения спецоперации на Украине уничтожили 164 самолета и 125 вертолетов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:58
2022-05-12T10:58
2022-05-12T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские военные за время проведения спецоперации на Украине уничтожили 164 самолета и 125 вертолетов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса" - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, 2824 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788062813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, украина
ВС России за время спецоперации уничтожили 164 украинских самолета
Минобороны: за время спецоперации ВС России уничтожили 164 украинских самолета