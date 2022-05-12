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В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.05.2022
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В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании
В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.05.2022
В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании
Специалисты приступили к проверке всех воздушных судов, находящихся на стоянках в аэропорту "Шереметьево", после получения анонимной угрозы о "минировании",... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:33
2022-05-12T15:33
россия
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты приступили к проверке всех воздушных судов, находящихся на стоянках в аэропорту "Шереметьево", после получения анонимной угрозы о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" проверяются все воздушные суда из-за анонимного сообщения о "минировании", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.Ранее в четверг аналогичная угроза поступила в отношении самолета в "Жуковском", проверка не нарушила график работы авиагавани.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия, происшествия, шереметьево (аэропорт)
15:33 12.05.2022
 
В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании

В Шереметьево проверяют все самолеты после получения сообщения об угрозе минирования

© AP Photo / Pavel GolovkinСотрудники полиции в аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты приступили к проверке всех воздушных судов, находящихся на стоянках в аэропорту "Шереметьево", после получения анонимной угрозы о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" проверяются все воздушные суда из-за анонимного сообщения о "минировании", - сказал собеседник агентства.
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
14:32
В Жуковском обследуют самолет из-за сообщения о "минировании"
Он добавил, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
Ранее в четверг аналогичная угроза поступила в отношении самолета в "Жуковском", проверка не нарушила график работы авиагавани.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
РоссияПроисшествияШереметьево (аэропорт)
 
 
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