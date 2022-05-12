https://ria.ru/20220512/minirovanie-1788142727.html

В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании

В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.05.2022

В Шереметьево проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании

Специалисты приступили к проверке всех воздушных судов, находящихся на стоянках в аэропорту "Шереметьево", после получения анонимной угрозы о "минировании",... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:33

2022-05-12T15:33

2022-05-12T15:33

россия

происшествия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты приступили к проверке всех воздушных судов, находящихся на стоянках в аэропорту "Шереметьево", после получения анонимной угрозы о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" проверяются все воздушные суда из-за анонимного сообщения о "минировании", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.Ранее в четверг аналогичная угроза поступила в отношении самолета в "Жуковском", проверка не нарушила график работы авиагавани.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220512/samolet-1788122764.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, шереметьево (аэропорт)