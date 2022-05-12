https://ria.ru/20220512/mid-1788223496.html

МИД: Россия вносит активный вклад в решение конфликтов на Ближнем Востоке

МИД: Россия вносит активный вклад в решение конфликтов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.05.2022

МИД: Россия вносит активный вклад в решение конфликтов на Ближнем Востоке

Россия намерена и впредь вносить свой активный вклад в решение острых конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, любые попытки выключить Россию из... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:44

2022-05-12T22:44

2022-05-12T22:52

в мире

россия

ближний восток

северная африка

евросоюз

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия намерена и впредь вносить свой активный вклад в решение острых конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, любые попытки выключить Россию из процесса решения палестино-израильского, сирийского или любого другого ближневосточного кризиса являются политическим "нонсенсом", заявил МИД РФ."Глубокие исторические связи России со странами Ближнего Востока и Северной Африки, не омраченные характеризующим Запад колониальным наследием, устойчивы и неразрывны. Наша страна намерена и впредь вносить свой активный вклад в решение острых конфликтов в этой части света, укрепляя взаимовыгодные отношения со всеми странами региона, которые составляют важнейший элемент многополярного мира", - говорится в заявлении.Отмечается, что 10-11 мая в Брюсселе под сопредседательством Норвегии и ЕС состоялось заседание Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам (ВКК). С момента основания ВКК в 1993 году Россия принимала активное участие в его работе на постоянной основе и вносила существенный, общепризнанный вклад в создание прочной базы для реализации формулы "двух государств" – Израиля и Палестины."Однако в этом году, руководствуясь своими антироссийскими установками, организаторы не удосужились пригласить нашу страну на указанное мероприятие. Данное решение западных функционеров вызывает в Москве сожаление и непонимание. Очевидно, что линия евроатлантистов, с головой окунувшихся в русофобию, не имеет никакого отношения к реальному поиску развязок конфликтов на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки", - добавляется в заявлении.Отмечается, что избранный подход не учитывает не только всю гамму позиций внутри западного сообщества, но и отторгается странами региона, является ущербным и контрпродуктивным в плане продвижения ближневосточного урегулирования."Любые попытки выключить Россию из процесса решения палестино-израильского, сирийского или любого другого ближневосточного кризиса – политический "нонсенс". В своей неоколониальной циничности Запад дошел до эксплуатации центрального для всего арабо-мусульманского мира "палестинского вопроса" в целях оказания массированного давления на государства региона с тем, чтобы заставить их отказаться от внешнеполитической самостоятельности", - заключили в МИД.В ведомстве также отметили, что подобные манипуляции "желаемых плодов не принесут и априори обречены на провал".

https://ria.ru/20220505/samarskiy_universitet-1786925611.html

https://ria.ru/20220503/krizis-1786644130.html

россия

ближний восток

северная африка

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в мире, россия, ближний восток, северная африка, евросоюз